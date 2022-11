nepszava.hu;

Magyarország;Ukrajna;béke;gabona;felajánlás;újjáépítés;Novák Katalin;

2022-11-28 17:46:00

Novák Katalin videóban üzent az őt bíráló fideszeseknek, összefoglalta az ukrajnai útját

A magyar köztársasági elnök szerint a Magyarország által felajánlott tízezer tonna gabona is segíthet a szükséget szenvedőkön.

Magyarország tízezer tonna gabonát ajánlott fel 3,5 millió dollár értékben Ukrajnának, mert szomszédok vagyunk, és a szomszédunk számíthat a segítségünkre – mondja angolul, magyar felirattal ellátott hétfői Facebook-videójában Novák Katalin.

A köztársasági elnök vélhetően a hétvégi kijevi és kárpátaljai útjáért őt bíráló kormánypárti hívek számára is üzent a rövid mozgóképes összefoglalójában. Kiemelte ugyanis, hogy, hogy az Ukrajnával szomszédos ország elnökeként számára „a béke és a stabilitás” alapvető fontosságú, miközben az élelmiszer-ellátási lánc biztosítása nem csak szabadkereskedelmi vagy biztonsági kérdés, hanem „élet vagy halál kérdése is lehet”. Megismételte korábbi reményét és javaslatát arról, hogy ha 2022 a háború éve volt, 2023 legyen a békéé és az újjáépítésé, majd leszögezte: A szomszéd az szomszéd, és az is marad.

Amint arról a Népszava is közölt egy összeállítást, Novák Katalint a kijevi útja miatt „szétszedték a fideszes kommentelők”. A kormánypárti hívek Ukrajna és Volodimir Zelenszkij neve, illetve az agresszor oroszok által lerohant országnak nyújtandó segítség említésére kezdtek el lázadozni a Facebookon. Van, aki azt írta, reméli, hogy Orbán Viktor a jövő héten elmegy Moszkvába helyrebillenteni a mérleget.