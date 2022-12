Csákvári Géza;

Golden Globe;

2022-12-13 07:50:00

Nem izgulhatunk magyar produkcióért a Golden Globe-on

Magyar film nincs versenyben, az amerikaiak mezőnye pedig elsősorban a stúdiókról szól.

Nem kapott nominációt magyar film, így most már biztos, hogy nem izgulhatunk tovább magyar produkcióért a Golden Globe elismerésekért folyó versenyben – derült ki, miután tegnap Los Angelesben kihirdették a jelöltek listáját. Három magyar film is nevezett a jövő január 10-én nyolcvanadik jubileumi alkalommal megrendezendő díjra: a miskolci CineFesten és a Tallin A-kategóriás filmfesztiválján díjazott Hat hét, a Sundance fesztiválon bemutatkozó Szelíd és a remek kritikákat kapó Magasságok és mélységek. (Az Oscarra nevezett Blokád nem.) A nem angol nyelvű filmek mezőnye igen kemény volt, száztizenöt produkció nevezett és csak annak volt esélye bekerülni, amely mögött komoly PR kampány volt. Így a kategóriában jelölt lett a Nyugaton a helyzet változatlan (Németország/Netflix), az Argentina, 1985 (Argentína/Amazon), a Közel (Belgium/A24), A titokzatos nő (Dél-Korea/MUBI) és az indiai RRR. Utóbbi azért érdekes, mert India nem ezt a művet jelölte Oscarra, így a gyártónak presztizsfontosságú volt a Globe verseny.

Az amerikai filmek mezőnye a stúdiókról szól elsősorban: a Searchlight tizenkettő, az A24 tíz, a Netflix pedig kilenc jelöléssel vezeti a nominációs listát. A helyzet abból a szempontból különleges, hogy itt elkülönül a dráma és a komédia/musical kategória: százhetven dráma, nyolcvanhárom vígjáték/musical és húsz animációs alkotás indult. A drámák között az Avatar: A víz útja (James Cameron), az Elvis (Baz Luhrmann), a The Fabelmans (Steven Spielberg) a TÁR (Todd Filed) és a Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski) került be a végső ötbe. A komédiák között a Babylon (Damian Chazelle), a legtöbb jelölést begyűjtő A sziget szellemei (Martin McDonagh), Tőrbe ejtve: Az üveghagyma (Rian Johnson), a Minden, mindenhol, mindenkor (Dan Kwan és Daniel Scheinert) és egyetlen európaiként A szomorúság háromszöge (Ruben Östlund) került be. Körülbelül ezek a címek várhatóak majd az Oscar hosszú listáján is – azért azt tegyük hozzá, hogy itt elég sok a műfajokon átnyúló alkotás. Azaz a Babylon lehetne dráma (is), a Top Gun: Maverick pedig vígjáték (is).

Érdekesség, hogy a színész kategóriákban sokkal nagyobb a szórás. A drámai színésznők között Cate Blanchettől (TÁR) minden bizonnyal nem nyerhető el a díj, de kapott jelölést Ana De Armas az igencsak megosztó Szösziért és két egyáltalán nem favorizált, kifejezetten rossz kritikákat kapó film főszereplője: Viola Davis (The Woman King – A harcos) és Olivia Colman (A fény birodalma).

Kérdés, betartja-e, amit mondott, ha mégiscsak „beszavazták” őt? A komikus/musical színész kategóriában a férfiak mezőnye tűnik „lejátszottnak”, A sziget szellemeiben remekelő Colin Farrell-re nyugodtan lehet nagyobb összeget tenni, igaz a kihívók között ott van Ralph Fiennes (A menü) és Daniel Craig (Az üveghagyma) is. A női mezőny ennél sokkal kiegyensúlyozottabb: Margot Robbie (Babylon), Anya-Taylor Joy (A menü) és Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor) győzelme is simán elképzelhető. Természetesen a legnagyobb csörte a legjobb rendező kategóriánál van (itt nincs műfaji megkülönböztetés), hiszen ott van James Cameron, Steven Spielberg, Baz Luhrmann, Matin McDonagh és a Kwan-Sceinhert páros. Ugyanakkor muszáj feltenni a költői kérdést is: ha a Babylon jelölt a legjobb film, legjobb zeneszerző, a színész kategóriákban, akkor hogyan lehetséges, hogy Damien Chazelle író-rendező nincs sehol? Olykor a matek is okozhat hibákat.