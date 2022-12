Leváltották a korrupcióval vádolt EP-alelnököt

nepszava.hu;

korrupció;Európai Parlament;leváltás;alelnök;

2022-12-13 14:04:00

A döntés azonnal hatályba lépett.

Az Európai Parlament kedden Eva Kaili képviselő alelnöki megbízatásának megszüntetése mellett döntött - közölte lapunkhoz is eljutatott közleményében az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája.

Mint írták, az erről szóló döntést 625 szavazattal, egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett fogadták el, amely megfelel a leadott szavazatok kétharmada és a parlamenti képviselők többsége alkotta kettős többségnek.

A döntésről az EP elnöke is beszámolt Twitter-oldalán. Roberta Mestola jelezte, a döntés azonnal hatályba lép, s továbbra is teljes mértékben együttműködnek az illetékes nemzeti bűnüldöző és igazságügyi hatóságokkal.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.



This decision is effective immediately.



We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.