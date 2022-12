P. L.;

Tudomány;fúzió;áttörés;energiatermelés;

2022-12-13 19:07:00

Sikerült a fúziós áttörés, akár korlátlanul termelhetünk tiszta energiát

Először sikerült olyan fúziós reakciót létrehozni, amely nettó energianyereséget eredményezett.

Jelentős áttörést jelentettek be amerikai tudósok a fúziós energia terén, eszerint sikerült olyan fúziós reakciót létrehozni, amely nettó energianyereséget eredményezett. A technológia létrehozásának lehetőségét évek óta kutatják a fizikusok, ennek segítségével ugyanis elviekben korlátlanul lehetne tiszta energiát termelni - számolt be a BBC.

A kísérletet a kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium (LLNL) Nemzeti Gyújtóműhelyében hajtották végre. Az eddig mintegy 3,5 milliárd dolláros projekt lényege, hogy könnyű atomokat egyesítenek, ami rengeteg energiát szabadít fel. A folyamat a maghasadás, vagyis a nehéz atomok szétválásának ellentéte. Az atomerőművekben jelenleg a hasadásos technológiát alkalmazzák, amely azonban sok atomhulladékot is generál, amely a sugárzás miatt egyben veszélyforrás is.

Ez az energiatermelés Szent Grálja, a szakértők leszögezték, még mindig sok van hátra a technológia hétköznapi felhasználásáig, kihívást jelent ugyanis, hogy a folyamat végrehajtása hatalmas hőmérsékletet és nyomást igényel, és most sikerült először több energiát kinyerni belőle, mint amennyit igényelt. Az eljárás során egy apró hidrogénplazma-granulátumot tesznek egy borsszem méretű kapszulába, majd brutálisan erős lézer segítségével melegíteni kezdik, amely akár 100 millió Celsius-fokra is képes felforrósítani a kapszulát. Ez melegebb, mint a Nap középpontja.

A kísérlet során termelt energia egyelőre csekély, és ahhoz képest meglehetősen drága volt a befektetés, illetve sokkal gyorsabb is kellene legyen a folyamat az atomerőművekben történő rendszerszintű alkalmazáshoz, ugyanakkor a tudomány számára az eredmény így is hatalmas áttörést jelent, s az emberiség egy nagy lépéssel közelebb kerülhetett az energiatermelés ezen formájához, bár az út továbbra is hosszú.