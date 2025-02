Új szereplő a láthatáron: a vas

A vas, a réz, a szén már az emberiség korai időszakaiban is fontos, jól használható anyagoknak számítottak. Jelentőségük viszont ugrásszerűen nőtt meg a XVIII. századi első ipari forradalomban (elsőnek nevezhetjük, hiszen továbbiak követték). A szerepük tovább nőtt a második ipari forradalomban a villamosság megjelenésével, no meg a kőolaj-földgáz uralmával is. Most viszont, a főleg a biológia és az informatika terjedésével/uralmával jellemezhető harmadikban a szerepek jelentősen módosultak.