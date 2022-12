Danó Anna;

egészségügy;Magyarország;ellátás;antibiotikum;

Van, hogy sakkozni kell gyógyszerfelíráskor, de Magyarországon nincs antibiotikum-hiány

Figyelnek arra, hogy ne is alakuljon ki.

Bár a nemzetközi sajtóban már aggódnak az esetleges antibiotikum-hiány miatt, Feller Antal, a Hungaropharma gyógyszer nagykereskedelmi cég vezetője szerint Magyarországon egyelőre nem fenyeget ellátási válság. Ugyanakkor a gyerekorvosok már érzékelik, hogy most a szokásosnál sokkal gyakrabban kell antibiotikumot rendelniük a téli fertőzések kezelésére.

– Egyre több olyan meghűléses, hurutos páciensem van, akinél antibiotikummal kezelhető szövődmény lép fel – közölte Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének volt elnöke. Mint fogalmazott, „míg korábban havonta rendeltem 3-4 betegemnek antibiotikumot, az elmúlt két hétben 12-15 dobozzal is felírtam. Csak tegnap 10-12-en jöttek vissza, mert ráhúzódott a felső légúti fertőzésük a fülükre. A fülgyulladások jelentős részét pedig már csak antibiotikummal lehet kezelni”.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) termékhiány listáján több antibiotikum hatóanyag is szerepel, főként az amoxicillin. Ezt a hatóanyagot tartalmazó hiánycikkek mellé viszont odaírták, hogy ugyanabból más hatáserősség elérhető a hazai patikákban. A The Wall Street Yournál számolt be néhány napja arról, hogy Európában az amoxicillin, illetve a cefalosporinok hatóanyagú antibiotikumok hiánycikké váltak. Annak, hogy az ottani patikák kifogytak az antibiotikumokból, sokféle oka van: egyrészt a járványok (covid, influenza, RSV) nyomán kialakult szövődmények miatt egyre többeknek van szüksége ezekre a gyógyszerekre. Másrészt gyártási problémák is nehezítik az ellátást. Van olyan gyártó, amelyik a csomagoláshoz szükséges eszközöket nem tudja beszerezni, mások meg azért nem szállítanak, mert nem tudják annyira emelni a készítményeik árát, hogy ellensúlyozhassák a megemelkedett energiaköltségeiket.

– Magyarországon egyelőre nincs antibiotikum-hiány – erősítette meg lapunknak Feller Antal. Hozzátette: természetesen figyelnek arra, hogy ne is alakuljon ki. – Megpróbáljuk feltölteni a készleteinket, és bízunk benne, hogy sikerül elkerülni az erős járványt. Ebben mindenkinek van személyes felelőssége is – mondja a szakember – aki csak teheti, az éljen a védőoltás lehetőségével. Az influenza és a Covid-oltásokból még bőven vannak – fogalmazott a gyógyszeripari szakember.

Egyelőre azonban nincs tömeges oltakozási kedv.

– Rosszul állunk a gyerekek Covid-oltásával is – mondja Póta György, aki nem tud arról, hogy hosszú hónapok óta akár egyetlen gyereket is beoltottak volna az7 oltópontokon. Betegből viszont rengeteg van, de nem tudják elkülöníteni a Covid-tüneteket az influenzás megbetegedésektől, mert azok teljesen egyformák. Azaz több napig tartó magas láz, nagyon rossz közérzet, erős torokfájás, fejfájás gyengeség, ami aztán 4-5 nap múlva elmúlik. Kórházba covid miatt egyetlen gyereket sem kellett beutalnia a praxisából, de más körzetekből sem hallotta, hogy lett volna ennyire súlyos megbetegedés.