Ungár Tamás írása a Népszavának;

2022-12-14 06:15:00

Itt a vége, elkezdték leállítani a Dunaferrt, kedden már tömegesen mondtak fel a dolgozók

Mától elkezdik leállítani a Dunaferr kokszolóját, s ha ez a 2-3 hetes folyamat lezárul, vége a gyárkomplexumnak.

Pintér Tamás, Dunaújváros jobbikos polgármestere tájékoztatta arról lapunkat, hogy fokozatosan leáll a Dunai Vasmű kokszolója. Ezt az információt a Dunaferr orosz cégvezetője, Jevgenyij Tankilevics osztotta meg a polgármesterrel.

Mint arról írtunk, a 68 éves vasmű két kohója már augusztusban, illetve novemberben leállt, a hideg- és meleghengermű a múlt héten fejezte be az árutermelést. A kokszoló a napokban még kapott annyi szenet, hogy keddig működjön, ám ennek a gyáregységnek a leállítási folyamatát is elindítják szerdán. Ez a munka nagy odafigyelést igényel, tudtuk meg a vasmű egyik dolgozójától, a kokszolóban ugyanis – lehűlése közben – akár súlyos robbanás is bekövetkezhet, ami komoly veszélyt jelent az ott dolgozókra és a közelben álló, gyúlékony épületekre.

A kokszoló pár hét alatt kihűl, s akkortól nem lehet többé újraindítani, mivel fala beomlik. Új kokszoló építése legalább százmilliárd forintba kerül, így hamarosan kimondhatjuk, hogy a Dunai Vasműnek vége.

A cégegyüttes mögött álló részvénytársaság évek óta nem adott be gazdálkodásáról mérleget a bíróságra, ám a kiszivárgott adatok alapján a vasmű adóssága akár a százmilliárdot is elérheti. A jelek szerint az egymással rossz viszonyban levő orosz és ukrán tulajdonosok nem tudnak és talán nem is akarnak új életet lehelni az egykor 400 milliárd forintos árbevételt elérő cégbe, vevő pedig nem jelentkezett a vasműre. Így elkerülhetetlennek látszik a részvénytársaság felszámolása, ami akár 4-5 ezer ember elbocsátásával járhat. A gyárból kapott hírek szerint kedden már tömegesen mondtak fel a Dunaferr dolgozói, mivel aki csak teheti, minél hamarabb szeretne új megélhetést találni a városban vagy annak környékén.