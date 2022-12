Gy. D.;Á. Z.;

Olaszország;ítélet;utazás;Fővárosi Ítélőtábla;Külgazdasági és Külügyminisztérium;K-Monitor;közérdekű adatigénylési per;Orbánék;

2022-12-15 10:16:00

Itt a jogerős ítélet, ki kell adni Orbán Viktor és Novák Katalin tavaly augusztusi római útjának összes költségét

A miniszterelnök a horvátországi nyaralását szakította meg a katolikus konferencia kedvéért. Őt és családtagjait, illetve az akkori családügyi minisztert is a Magyar Honvédség Dassault Falcon 7X típusú repülőgépe vitte őket. Orbán Viktor 631 610 forintot fizetett ki családtagjai utazására.

Ki kell adnia a tavaly augusztusi római kormányzati út összes költségét a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (KKM) – erről döntött a K-Monitor által a KKM-hez benyújtott közérdekű adatigényléssel kapcsolatos perben az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a korrupcióellenes szervezet beszámolója szerint.

Az ítélet jogerős, mindazonáltal lehetőség van a döntés felülvizsgálatát kérni a Kúriától.

Orbán Viktor 2021 augusztusában a horvátországi nyaralását szakította meg, hogy részt vehessen a a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózatának (ICLN) 12. találkozóján. Erre az útra a felesége, Lévai Anikó, és a fia, Orbán Gáspár is elkísérte, a 444 egyik olvasója egy római étterem teraszán fotózta le őket. Később kiderült, hogy a római konferenciára elutazott Novák Katalin akkori családügyi miniszter, jelenlegi köztársasági elnök is. Mindannyiukat a Magyar Honvédség kormányzati repülőgépként használt Dassault Falcon 7X típusú repülőgépe szedte össze különböző helyszíneken és vitte az olasz fővárosba, ahol Orbán Viktor és Novák Katalin találkozott Giorgia Meloni későbbi olasz miniszterelnökkel, a szélsőjobboldali Olaszország Fivérei (FdI) elnökével is.

A másodfokú bíróság döntése előtt az Orbán-kormány külkapcsolataiért és a kormányfői utazások koordinációjáért felelős KKM önként perbeli közlésében tudatta, hogy Orbán Viktor 631 610 forintot fizetett ki családtagjai utazásával kapcsolatban. A K-Monitor azonban megjegyzi, az nem derült ki, hogy a hivatalos delegációval utazó Lévai Anikó vagy Orbán Gáspár, esetleg mindkettejük költségeinek ellenértékéről van-e szó, a minisztérium azonban továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy sem a szállás-, sem pedig az útiköltségről nem kellett adatokat közölnie.

A K-Monitor felhívja a figyelmet arra is, hogy az rtl.hu által novemberben ismertetett adatok alig több mint 400 ezer forint útiköltséget mutatnak, annak ellenére, hogy a Kecskemét-Budapest-Brač-Róma-Brač-Budapest útvonalon megtett többnapos útról van szó. Ez a szervezet szerint azt jelenti, hogy hiába szervezi a HM-gépek használatával a delegációk útját a Külügy, a gépek üzemben tartásával, utazásával kapcsolatban felmerült költségeket nem számolják bele az útiköltségekbe, az valószínűleg csak a reptéri transzferek árát mutatja.

Orbán Viktor tehát – jegyzik meg – a hivatalos adatok szerint

Gulyás Gergely egy tavalyi kormányinfón ráadásul arról beszélt,

A K-Monitor szerint a befizetett összeget gyaníthatóan valamilyen belső szabály vagy szokás alapján állapították meg, hiszen a KKM állítása szerint a befizetéskor még több költség nem volt ismert, a honvédségi gépek használatának költségeiről pedig elvben nem volt tudomásuk, hisz ez a tétel az rtl.hu-nak kiadott, lezárt elszámolásban nem szerepelt.

Az éves szinten több száz millió forintos géphasználat valós költségei tehát hiányoznak a nyilvános külügyi elszámolásokból, pedig ezek a költségek egyértelműen az utazásokhoz kötődően merülnek fel, és ezekről a KKM-nek is tudomása kell, hogy legyen – állapítják meg.