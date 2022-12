MTI-Népszava;

oktatás;tanárok;konzultáció;Pintér Sándor;közlemény;Belügyminisztérium;

2022-12-16 07:38:00

Pintér Sándor is ott lesz a „köznevelési konzultáción”

A Belügyminisztérium közleménye szerint „a rendezvényről az elmúlt időszakban számos, minden alapot nélkülöző, hangulatkeltő információ jelent meg”. A konzultáció szépséghibája, hogy a tanárok nem szólalhatnak fel rajta.

Pintér Sándor is ott lesz a pénteki „köznevelési konzultáción” – derül ki a Belügyminisztérium (BM) csütörtökön késő este kiadott közleményéből.

A tárca szerint a rendezvényről az elmúlt időszakban számos, minden alapot nélkülöző, hangulatkeltő információ jelent meg”. Ezzel kapcsolatban megjegyzik, hogy a Civil Közoktatási Platform (CKP) csütörtökön közzétett nyílt levele is „téves információkon alapul”.

A CKP nyílt levélben fordult Pintér Sándor tárcavezetőhöz azzal a felhívással, hogy „ideje lenne neki is részt vennie” a találkozón. Bár az oktatásügy a Belügyminisztérium alá lett sorolva, Pintérnek nem szokása leülni konzultálni az oktatás jobb helyzetéért tiltakozó tanárokkal.

„A találkozót a belügyminiszter hívta életre, így természetes, hogy azon részt vesz” – fogalmaz a tárca a CKP levele után megjelentetett közleményében.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a BM köznevelési államtitkársága péntek délelőtt intézményvezetői konzultációt tart, az egyeztetésre az iskolaigazgatók mellett a pedagógus érdekképviseletek egy-egy képviselőjét is meghívták. Az eseményt nem verték nagy dobra, csak sajtóhírekből derült ki, hogy a BM meghívást küldött több intézményvezetőnek, a szakszervezeteket pedig csak azután vonták be, hogy a PDSZ a múlt pénteken levélben kért meghívót a szaktárcától. Az egyik érintett azonban azt mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ügyvivőjének, az egyeztetésen hozzászólásra nem lesz mód, ezt a szakszervezeteknek küldött meghívóban is jelezte a köznevelési államtitkárság.