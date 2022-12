Elfogadták az Oroszország elleni kilencedik szankciós csomagot, megszavazta Orbán Viktor is

Á. Z.;

Európai Unió;Oroszország;szankció;

2022-12-16 15:46:00

Még 200 orosz személyt és jogi entitást sújtanak az Európai Bizottság múlt heti javaslata alapján az eddig szankcionált 1,241 személy és 118 jogi entitás mellett.

Az EU-tagországokat tömörítő Európai Tanács pénteken hivatalosan elfogadta a kilencedik uniós szankciós csomagot Oroszországgal szemben, válaszul az Ukrajna ellen indított háborúra.

Büntetőintézkedésekkel ebben a körben 200 orosz személyt és jogi entitást sújtanak az Európai Bizottság múlt heti javaslata alapján az eddig szankcionált 1,241 személy és 118 jogi entitás mellett. Amire nem vonatoznak a szankciók, azok az orosz élelmiszeripari termékek, az EU ugyanis nem akarja tovább mélyíteni a világot fenyegeti élelmiszerválságot.

A megszorító intézkedések az orosz gazdaságot és a háborúért, annak támogatásáért felelősöket veszik célkeresztbe, hatályuk alá esnek az orosz védelmi ipart támogató cégek, politikusok és pártokra, civilek elleni orosz rakétatámadások, ukrán gyermekek elrablásának felelőseire, két újabb orosz bank, négy orosz műsorszolgáltató működését pedig betiltják az EU-ban. Exportellenőrzéseket és korlátozásokat vezetnek be, a kettős, polgári és katonai felhasználású termékekre, vegyi anyagokra, idegmérgekre, elektronikai és informatikai eszközök alkatrészeiere, valamint megtiltja az orosz bányászati ágazatba történő új beruházásokat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Twitteren üdvözölte a megállapodás elfogadását.

I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.



It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.



It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children