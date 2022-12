Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;hosszabbítás;tanév;

2022-12-16 15:54:00

Itt a bejelentés, már a tanév meghosszabbításán gondolkodik az Orbán-kormány

Újabb átalakításokra kerülhet sor az oktatásban, ezekről beszélt Pintér Sándor belügyminiszter egy pedagógusoknak tartott pénteki konzultációs fórumon.

A kabinet azt látná jónak, ha a tanév június 15-e helyett június 30-áig tartana – tudtuk meg a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnökétől, aki maga is részt vett a Belügyminisztérium (BM) által szervezett pénteki közoktatási konzultációs fórumon. Szabó Zsuzsa lapunknak azt mondta, erről Pintér Sándor belügyminiszter beszélt, de további részleteket nem tudtak meg, miután a találkozón csak korlátozottan lehetett kérdezni. A PSZ elnöke szerint a miniszter arról is beszámolt, hogy hamarosan megjelenik egy kormányrendelet, amelyben rögzítik, hogy januártól 10 százalékos béremelést kapnak a pedagógusok. Ez magasabb is lehet, ha megérkeznek az erre a célra fordítható uniós támogatások, de Pintér Sándor ezzel kapcsolatban nem ígért semmi konkrétumot.

Szó volt arról is, hogy a pedagógusok bérezésében öt bérsávot alakítanának ki, a jelenlegi pedagógus minősítési rendszert pedig megszüntetnék. Az intézményvezetőknek ugyanakkor nagyobb beleszólásuk lehet a tanárok munkájának értékelésébe. Mindemellett a bérpótlékokat is egyszerűsítenék, például az osztályfőnöki, munkaközösség vezetői feladatok ellátásáért megbízási díjat vezetnének be. A PSZ elnöke szerint a konzultációt nem lehetett valódi egyeztetésnek nevezni, a szakszervezetek a következő sztrájkbizottsági tárgyaláson tehetik fel kérdéseiket, amelyre a következő napokban sor kerülhet.

A konzultáción egyébként több száz intézményvezető és pedagógus vett részt, az oktatásirányítás részéről Pintér Sándor miniszter mellett ott volt Rétvári Bence, a BM parlamenti államtitkára, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, valamint az Oktatási Hivatal (OH) elnöke, Brassói Sándor is. A PSZ mellett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet is meghívást kapott, de kérdéseket ő sem tehetett fel.