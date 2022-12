Juhász Dániel;

2022-12-17

Itt a felmérés, a fideszes szavazóknak sem tetszik, hogy tanárokat rúgtak ki

Ötből négy magyar felnőtt nem ért egyet a döntéssel.

A magyarországi felnőtt lakosság 80 százaléka egyáltalán nem, további 3 százalékuk inkább nem ért egyet azzal, hogy szeptemberben és novemberben összesen 13 pedagógust bocsátottak el fővárosi gimnáziumokból, amiért polgári engedetlenségben vettek részt – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített kutatásából. A megkérdezettek csupán 6 százaléka válaszolt egyértelmű igennel arra a kérdésre, egyetért-e a tanárok kirúgásával, akik azért folyamodtak többször is polgári engedetlenséghez, mert a kormány törvényileg korlátozta a jogszerű sztrájk szabályait.

A pártpreferenciák tekintetében az látszik, hogy sok kormánypárti szavazónak sem tetszett a munkabeszüntetéssel tiltakozó „engedetlen” tanárok elbocsátása: a Fidesz-KDNP híveinek 54 százaléka szerint inkább nem kellett volna kirúgni a pedagógusokat, 29 százalékuk viszont inkább egyetért az intézkedéssel. Az ellenzéki szavazóknál 99 százalék azoknak az aránya, akik rossz szemmel nézik a tanárok kirúgását. A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság 12 százaléka egyáltalán nem hallott arról, hogy több tanárt rúgtak ki a polgári engedetlenség résztvevői közül.

Az iskolai sztrájk és a polgári engedetlenség híre azonban a legtöbbekhez eljutott: a megkérdezettek 98 százaléka jelezte, hogy hallott a tanárok munkabeszüntetéséről, ami 6 százalékkal magasabb arány mint, a korábbi, októberi adatfelvétel során. Arról, hogy az utóbbi hetekben több tüntetés is volt a tanárok és az oktatás helyzetének rendezéséért, a válaszadók 94 százaléka hallott. A legtöbben támogatják is a tanárok tiltakozását, az erre vonatkozó kérdésre a megkérdezettek 71 százaléka felelt egyértelmű igennel, 8 százalékuk pedig az „inkább igennel” válaszolt. A politikai megosztottság azonban továbbra is nagy: míg az ellenzéki szavazók 99 százaléka inkább úgy vélekedik, hogy a tanárok, diákok akciói jogosak, a Fidesz-KDNP szavazóinak a 40 százaléka tartja támogathatónak a tiltakozásokat.

Ugyanakkor valamivel nagyobb az egyetértés a két szavazótábor között a pedagógusok béremelésének ügyében: az ellenzékiek 100 százaléka, a kormánypártiak 78 százaléka szerint a jelenleginél magasabb fizetést érdemelnének a tanárok.