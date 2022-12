A Twitter felhasználói nagy többséggel megszavazták, hogy Elon Musk távozzon a cég éléről

Gy. D.;

távozás;szavazás;twitter;Elon Musk;

2022-12-19 12:40:00

57,5 százalékuk szavazott igennel a kérdésre. A dél-afrikai milliárdos azt ígérte, tartani fogja magát az eredményhez.

A Twitter felhasználói nagy, 57,5 százalékos többséggel megszavazták, hogy a dél-afrikai milliárdos távozzon a cég éléről.

Tizenkét óra alatt 17 502 391 szavazat érkezett, ebből 10 063 875 arra, hogy igen, a cégtulajdonosként önfeledt ámokfutásba kezdő Elon Musk távozzon a cég éléről. A dél-afrikai milliárdos a pont általa indított szavazást azzal tárta a nyilvánoság elé, hogy tartani fogja magát az eredményhez. 2022 októberében 44 milliárd dollárt fizetett azért, hogy megvegye a Twittert.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.