MTI-Népszava;

BKV;Karácsony Gergely;Ukrajna;adomány;buszok;

2022-12-19 17:02:00

Buszokat adományozott a BKV Ukrajnának

Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója hétfőn bocsátotta Balog István, Ukrajna magyarországi ügyvivője rendelkezésére a 15 buszt.

Budapest útjairól kivont, de továbbra is üzemeltethető autóbuszokat adományozott a BKV Ukrajnának.

A közlekedési társaság az MTI-vel közölte: a 15 – öt Volvo és tíz darab csuklós Ikarus – járművet hétfőn adta át Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója Balog Istvánnak, Ukrajna magyarországi ügyvivőjének.

Nyár óta több megkeresés is érkezett a társasághoz Ukrajnából autóbuszok felajánlását kérve, de eddig a BKV nem rendelkezett működőképes, forgalomból kivonható járműtartalékkal – írták, hozzátéve, mostanra azonban – az autóbuszcseréknek köszönhetően – több, továbbra is üzemeltethető busz is felszabadult.

Emlékeztettek: a BKV eddig is több alkalommal – melegedőbusszal vagy éppen humanitárius szállítmánnyal – segítette a háború sújtotta szomszédos országot és a Magyarországra menekülőket.