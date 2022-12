Vas András;

Tungsram;

2022-12-19 18:23:00

Darabonként menthetik meg a Tungsramot

Zalaegerszegen például a Videoton venné át a gyáregység üzemeltetését.

Zalaegerszegen a Videoton, Újpesten a Bakony Kerámia és a Rauscher, Hajdúböszörményben egy még nem nevesíthető befektető és Scintilla Kft. venné át a felszámolás alatt álló Tungsram Operations gyáregységeit és elbocsátott dolgozóinak egy részét. Nagykanizsán pedig egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó cég ipari parkként hasznosítaná a gyártelepet, s alkalmazna egykori Tungsram-dolgozókat – többek között ez olvasható abban a levélben, amelyet a múlt hét végén küldött a fényforrásgyár vezetése a dolgozóinak, akik január közepéig felmondásukat töltik. Mindez megerősíti lapunk korábbi információit: többször írtunk arról, hogy befektetőkkel tárgyal a cég vezetése.

Zalaegerszegen a Videoton venné át a gyáregység üzemeltetését, s egyúttal a dolgozók jelentős részét is, Nagykanizsán, ahonnét a legtöbb munkavállalótól köszöntek el, a jelenlegi bérlőket megtartva ipari parkként működtetné a Tungsram-telephelyét egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó cég, mely emellett megtartana bizonyos Tungsram-tevékenységeket is, s 160-180 embert venne át a fényforrásgyártól. Újpesten a fémhalogénlámpa gyár iránt egy pénzügyi befektetőcsoport érdeklődik, a kerámiaüzemről a Bakony Kerámiával és a Rauscherrel tárgyalnak, s a sikeres szerződés azt jelentené, 50-50 dolgozónak maradna meg az állása az új tulajdonosnál, Hajdúböszörményben a forgácsolóüzem iránt a Scintilla Kft. érdeklődik, s a wolframszálgyártó üzemről is tárgyal a Tungsram egy még meg nem nevezhető befektetővel: ha megegyeznek, száz dolgozót alkalmaznának tovább.

A cég csődeljárásba menekült, ám mivel a legnagyobb hitelező, az állami tulajdonú Eximbank nemet mondott az ajánlott csődegyezségi konstrukcióra, elkerülhetetlenné vált a felszámolás megindítása. Az első felmondásokkal 1600-an kerültek utcára, később félezren maguk kerestek új munkahelyet, az elmúlt hetekben viszont a még megmaradt, valamivel kevesebb, mint ezer munkavállalót is elküldte a fényforrásgyár. Lapunknak a Tungsram vezetése novemberben úgy nyilatkozott, a tervek szerint kisebb leányvállalatokat hoznak létre, s így a Tungsram egészséges üzletágai életben maradhatnának, hiszen a kisebb cégek vonzóbbak a befektetők számára.

– A felszámolási eljárás elindítása után 750-en kapták meg felmondólevelüket, a tervek szerint kétharmaduk, azaz közel ötszáz ember munkájára igényt tartanának a reménybeli befektetők. A jövő év elején már többet fogunk tudni, a felmondási ideje január közepéig tart a legutolsó hullámban elküldötteknek, vagyis tényleg záros határidőn belül el kell dőlnie, lesznek-e befektetők, ha a folyamatos termelés a célja az új tulajdonosoknak.