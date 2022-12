P. L.;

2022-12-19 20:05:00

Amber Heard eláll a fellebbezéstől, úgy tűnik, vége az ügyének Johnny Deppel

A színésznő 1 millió dolláros kártérítést fizet volt férjének a becsületsértés miatt.

Lezárta a Johnny Deppel szembeni perét Amber Heard, aki bár korábban fellebbezett a volt férje által indított rágalmazási per ítélete ellen, most az Instagramra azt írta, hogy a rendezés érdekében „nehéz” döntést hozott, és eláll az ügy folytatásától. Azt is közölte, hogy „nem engedmény volt” a döntése.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a héttagú esküdtszék kimondta, hogy Amber Heard becsületsértést követett el Johnny Deppel szemben, amikor egy 2018. december 18-ára jegyzett, Washington Postban megjelent cikkében családon belüli erőszak áldozatának nevezte magát. Az írásban ugyan név szerint nem említette meg Deppet, de tartalma félreértelmezhetetlenül őt támadta. A színész által 2019-ben elindított 50 millió dollár értékű pert a koholt vádak mellett azzal is indokolta, hogy valójában Heard nem áldozata hanem egészen konkrétan elkövetője volt a családon belüli erőszaknak. Azt is hozzáfűzte, hogy az elszenvedett karaktergyilkosság tönkretette a karrierjét. Az esküdtszék ítélete értelmében bebizonyosodott, hogy Amber Heard tudatosan állított valótlanságot volt férjéről, s az állítások alkalmasak voltak arra, hogy súlyos kárt okozzanak neki. A testület azt is kimondta, hogy Amber Heard kifejezetten rossz szándékból cselekedett.

Az ügyben a színésznő fellebbezést nyújtott be, amiben az esküdtszék ítéletének megváltoztatását vagy új eljárás lefolytatását kérte. Most azonban visszalépett ettől, Amber Heard úgy fogalmazott, hogy „elvesztettem az amerikai jogrendszerbe vetett hitemet”. Közlése szerint még ha sikeres is lenne a fellebbezése, a legjobb eredmény számára a perújítás lenne, amit nem fog tudni elérni.

A BBC megkeresésére Johnny Depp jogi csapata arról tájékoztatott, hogy a megegyezés értelmében Amber Heard 1 millió dollár kártérítést fizet volt férjének, az összeget pedig Depp jótékonysági szervezeteknek fogja adományozni. Hozzátették, örülnek, hogy végre formálisan is lezárult Johnny Depp életének ezen „fájdalmas fejezete”.

