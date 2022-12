Marnitz István;

üzemanyag;benzin;MOL;gázolaj;Független Benzinkutak Szövetsége;

2022-12-20 06:00:00

Nálunk a legdrágább a benzin, a hazai üzemanyagárak a térségi középmezőnyből rögtön az élre ugrottak

Az árstop eltörlésével a térségi sorrend élére ugró benzintarifánk a 2010-es választások hete óta nem vezette a listát. Gázolajunk második.

A 480 forintos üzemanyagár-korlát váratlan, december 6-i eltörlését követő héten a hazai üzemanyagárak a térségi középmezőnyből rögtön az élre ugrottak – számítottuk ki a Cargopedia.hu című szállítmányozó oldal december 12-ével frissített adatbázisából. Eszerint most Magyarország és a környező hét állam rangsorában az átlag 627 forintos hazai benzinár számít a legmagasabbnak. Minket az „örök elsők”, Szlovákia és Ausztria követnek. A legolcsóbbnak 539 forinttal – amiként hagyományosan - Ukrajna számít, de most nagyon közel áll hozzá a román és a szlovén tarifa is. Magyarország adatbázisunk vezetésének elmúlt négy éve során soha nem állt a térségi benzinárlista élén. De az azt megelőző időszakból is csak az elsöprő Fidesz-KDNP-győzelmet hozó 2010-es parlamenti választások hetéről találtunk hasonló híradást. Bár a hazai benzin térségi helyezése gázolajunkénál általában jóval kedvezőbb, az elmúlt hónapok során általában – piaci – benzinünk számított a térség harmadik legdrágábbjának. (A 480 forintos hatósági üzemanyagáraknak a térségben tényleg nem akadt párjuk. Igaz, a kormánypropaganda azon állítása, hogy akár „Európában”, akár az EU-ban, ez lett volna a legolcsóbb, tényszerű tévedés.)

Az „új”, vagyis immár mindenkire érvényes, 691 forintos hazai gázolaj a térségben a második legdrágább. Csak az – e piacon hagyományosan drágának számító - szerbek 712 forintos átlaga számít magasabbnak. Utánunk következnek az – általában szintén drágább – osztrákok. A legolcsóbbak itt is az ukránok 574 forinttal, akiket a szlovének és a románok követnek. A dízelről ugyanakkor már messze nem állítható, hogy soha ne állt volna a térségi ársorrend élén. Csak idén – jellemzően a második fél évben - négy alkalommal jutott e kétes dicsőség piaci gázolajárunk osztályrészéül. (Ráadásul a Cargopedia június második hetéig a hazai átlagárba beleszámította a hatósági díjakat is, miközben a nemzetközi fuvarozók erre vonatkozó vásárlási joga már márciusban, illetve májusban megszűnt.) Igaz: az utóbbi idők során a gázolajhelyezés igen nagy kilengéseket mutatott. Míg november végén még nálunk volt a legdrágább, az ársapka eltörlése hetében a nyolc állam közül éppenséggel a harmadik legolcsóbbnak számított.

Eszerint a hazai fizetőeszköz erősödésével a külföldi kutak viszonylag olcsóbbakká válnak. A másik hatás, hogy ugyan a kormánylépésre a – nagykereskedelmi árkorlát februári bevezetése után kivonuló – üzemanyag-importőrök lassan újra megjelennek a hazai piacon, a környező finomítóknál az évből hátra lévő néhány hétre valószínűleg nem a legkedvezőbb feltételekkel jutottak áruhoz. A jövő évre ugyanakkor remélhetőleg kedvezőbb árakat biztosító szerződéseket sikerül kötniük – vélekedett szakértőnk.