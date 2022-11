Marnitz István;

üzemanyag;benzin;gázolaj;benzinár;üzemanyagár;gázolajár;

2022-11-08 16:00:00

Drága a piaci üzemanyag, nem éri meg Magyarországon tankolni

A magyar magánautók, valamint a mezőgazdasági gépek és a taxik számára engedélyezett legfeljebb 480 forintos hatósági üzemanyagár ugyanakkor a térségben változatlanul messze a legalacsonyabb.

A térség nyolc államában az osztrákkal versenyben a magyar piaci dízelár a legmagasabb – derül ki a cargopedia.hu friss adatsora alapján végzett számításainkból.

E szerint október végén mind a hét szomszédunkhoz képest magasabb áron, literenként átlag 849 forintért tankolhatták nálunk a 480-as hatósági árra nem jogosultak a gázolajat. Ugyanez volt elmondható augusztus második felére is. A múlt héten mért 814 forintos hazai átlagárat is csak Ausztria előzte a maga 828 forintjával. Egyelőre leggyakrabban kétségkívül nyugati szomszédunk mondhatja magáénak a dízellista nem túl dicsőséges első helyezését. De esetenként Horvátország is oda kerül.

A legolcsóbb szokás szerint Ukrajna 598 forinttal. Háború sújtotta észak-keleti szomszédunk évtizedek óta a legolcsóbb, leszámítva egy idén nyár eleji, rövid időszakot, amikor kútáraik a középmezőnybe ugrottak, míg éppenséggel a hazai - hatósági - árak számítottak a legolcsóbbnak. Igaz, az elsősorban a nemzetközi szállítmányozókat segítő szakportálon pont azóta tüntetik fel a hazai hatósági tarifa helyett a már akkor is jóval magasabb piacit. A fuvarozókat kétségkívül elsősorban a gázolajár érinti, amelynek a környező államokéhoz viszonyított szintje Magyarország egyik fontos versenyképességi mutatója. Tekintettel arra, hogy most szinte nálunk a legdrágább a termék, a fuvarozók igyekeznek Magyarországot elkerülni. (A kormány a 3,5 tonnát meghaladó külföldi gépjárművek hatósági áras jogosultságát idén márciusban, a többi külföldi autóét pedig májusban vonta meg.)

Az inkább a magánautósokra ható benzinpiacon nem sokkal szívderítőbb a kép. Ráadásul ott a határok még inkább megmerevednek. E szerint a hazai piaci benzinár több mint négy hónapja a nyolc ország rangsorában szinte töretlenül a harmadik legmagasabb. A második helyezett Szlovákia, az első pedig – a dízelhez hasonlóan – Ausztria. Az oldal szerint a múlt héten nálunk átlag 670 forintot kellett fizetni a 480-as hatósági árra nem jogosult körnek a termékért. Északi szomszédunknál 698, a sógoroknál pedig 711 forintot kértek érte. A legolcsóbb e listán is Ukrajna 549 forinttal, amit jellemzően Szlovénia követ.

A magyar magánautók, valamint a mezőgazdasági gépek és a taxik számára engedélyezett legfeljebb 480 forintos hatósági üzemanyagár ugyanakkor a térségben változatlanul messze a legalacsonyabb. Az ukrán piaci tarifa 70, illetve 120 forinttal magasabb. A közműhatóság által az összes hazai üzemanyagárból számított, a benzin esetében most 509, a gázolajnál pedig 611 forintos matematikai átlag így, épp a korlátozott jogosultságok miatt, nemzetközi összevetésre csak erős lábjegyzeteléssel alkalmas.

Mindazonáltal, Európa 42 államának listáján, változatlanul a 352, illetve 369 forintos orosz, valamint 409 forintos belorusz benzin- és gázolajár a legalacsonyabb. A közműhatóság által számított magyarországi átlagoknál a törökök mindkét termék esetében, a gázolajlistán ezen túl pedig a máltaiak és a moldávok is olcsóbbak. Piaci benzinárunk a 42 tagú sorrendben a 18. legalacsonyabb, gázolajunk pedig a 14. legdrágább. A dicstelen elsőség most is Észak-Európáé. A dánokat és a norvégokat megelőzve a múlt héten a benzinért a legtöbbet, 940 forintot Izlandon kellett fizetni, míg a gázolajat a svédek mérték a legdrágábban 1044 forintért, amit Norvégia és Izland követ.