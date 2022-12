Fekete Norbert;

drágulás;flotta;Volánbusz;CNG;buszok;

2022-12-20 08:30:00

Egyre késik a Volánbusz 164 új, sűrített földgázüzemű járművének forgalomba állítása

A háttérben az állhat: elszállt a hajtóanyag ára, így most nem kifizetődő ez a technológia.

A Volánbusz Zrt. nem számított az elszálló gázárakra 2021 nyarán, amikor tendert írt ki 164 darab sűrített földgázüzemű (CNG) buszra. Az eredeti tervek szerint idén tavasszal már forgalomba is kellett volna állítani néhány új buszt, de végül a szerződést csak februárban – az ukrajnai háború kitörése előtt két héttel – kötötték meg a nyertes MAN-nal. Információink szerint mostanra az összesen 15 milliárd forintért – azaz egyenként átlagosan 91 millió forintért – beszerzett 164 darab MAN City’s Lion CNG szóló busz mindegyike megérkezett az országba. Nyár óta néhánynak már közlekednie is kellene a budapesti és szegedi agglomerációban, de egyelőre különböző telephelyeken várják az átvételt. Dunaharasztiban, a MAN telepén hétfőn is több tucat sárga, CNG-busz parkolt.

Megkerestük a Volánbusz Zrt.-t, hogy megtudjuk, mikor állítják forgalomban az új buszokat, és megkérdeztük azt is, a késlekedés összefüggésben van-e a magas CNG-árakkal. A Volánbusz többszöri megkeresésünk után is csak annyit írt: az átvételt novemberben megkezdték, a 164 darab jármű pedig az „év végéig meghatározott ütemterv szerint érkezik a társasághoz.” Vagyis kitérő választ adtak arra, hogy a buszokon mikor lehet utazni, és mi az oka a késlekedésnek.

A Volánbusznál működő szakszervezeteknél lapunk kérdésére azt mondták, nem hallottak konkrétumot a buszok forgalomba állításáról, azon kívül, hogy „majd valamikor érkeznek.” Megkeresésünkre a MAN magyarországi cége sem volt sokkal bőbeszédűbb, annyit írt a társaság: „folyamatban van a szállítói szerződés teljesítése”, és terveik szerint az év végére lezárul a járművek átadási procedúrája. Arra nem feleltek, hogy eddig mikor és hány buszt hoztak be, adtak át.

„Ez nem a vasút, itt nincs szükség menetpróbákra, ez adminisztrációs munka” – mondta lapunknak Andó Gergely, közlekedési szakértő, a Navigátorvilág szerkesztője arról, mit is jelent a Volánbusz által említett átvételi procedúra.

Andó mellett több, a buszközlekedésben tájékozott forrásunk sem tudott a 164 darabos CNG-flotta helyzetéről, de kivétel nélkül arra gondolnak: a magas földgázárnak jelentős szerepe lehet a forgalomba állítás elhúzódásában. A CNG kilogrammonkénti ára ugyanis a tavaszi szerződéskötés óta a háromszorosára, 300-320 forintról 690-900-ra emelkedett. A gondot az okozhatja, hogy a Volánbusz fix kilométerárat számít az érintett megrendelőknek, elsősorban az önkormányzatoknak és az államnak, miközben a gázos buszokra kalkulált üzemeltetési költségek drasztikusan nőttek. A CNG-buszok üzemeltetése ma már nagyobb lehet, mint a hagyományos dízel járműveké. Emiatt egyébként már Miskolcon és Nyíregyházán is korlátozták a helyi közlekedési cégek a korábban beszerzett CNG-buszok közlekedését, inkább dízeleket járatnak, amikor lehet.

A Volánbusz számára még gondot okozhat a vásárláshoz igényelt hitel is, hiszen ahhoz előírnak minimális utasforgalomban teljesített kilométert, magyarán használni kell a járműveket. Itt év végi határidőt említett iparági forrásunk, aki szerint addig meg kell történnie az átvételnek, amit a Volánbusz a lehető legutolsó pillanatig halogathat.

Kérdéseket vet fel az új buszok tankolása is. A Volánbusz járművei saját telephelyen, vagy szerződéses partnernél, benzinkúton tankolnak. Informátorunk úgy tudja, sem a telephelyeken, sem az érintett töltőállomások zöménél nem kezdődött még el a CNG-kutak és tárolók kiépítése, valamint a kapacitásbővítés.

A 164 gázos busz több mint fele, 75 darab a budapesti agglomerációban váltaná ki 100 százalékban a dízel buszokat. Ezen felül 10 Szegedre, 40 Szolnokra, 39 pedig Zalaegerszeg térségébe érkezne. Ezek a buszok elvileg biogázzal is üzemelhetnének – valójában ekkor lennének igazán környezetbarát és olcsóbb üzemű járművek –, de információink szerint egyik érintett településen sem érhető el megfelelő mennyiségű földgáz-helyettesítő hajtóanyag.