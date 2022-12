Ungár Tamás írása a Népszavának;Frank Zsófia;

2022-12-20 19:54:00

Nem állnak le a kirúgásokkal, most egy fiatal pécsi tanárnak mondtak fel polgári engedetlenség miatt

Lapunknak azt mondta, hogy a társai ennek ellenére folytatják.

Távoznia kell Tölgyfa Gergelynek a Pécsi Művészeti Gimnáziumból. A Pécsi Tankerületi Központ kedden mondott fel a 34 éves drámatanárnak, aki egyébként a diplomáját a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte.

Tölgyfa Gergelyt augusztus 22-én négy hónap próbaidőre vette fel a tankerület, ez az idő most járt volna le. Próbaidő alatt a munkáltató akár indok nélkül is felmondhat alkalmazottjának – ezzel a lehetőséggel élt a tankerület. Vélhetően azért, mert Tölgyfa Gergely és hat kollégája december 5-e óta polgári engedetlenséggel tiltakozik, mert a kormány nem teljesíti a pedagógusok követeléseit. A hét tanár azóta nem tartott órákat, és általában be sem jártak az iskolába. Egyelőre a másik hat tiltakozót nem bocsátották el.

A hírről értesülve megkerestük Tölgyfa Gergelyt, aki elmondta, hogy ők, heten november 30-án döntöttek a határozatlan ideig tartó engedetlenségről. Azon a napon három fővárosi középiskola nyolc tanárát bocsátották el a munkáltatói jogot gyakorló tankerületi igazgatók, a lapátra tett oktatók ugyanis megtagadták a munkát, hogy így támogassák a pedagógusok követeléseit. A hét pécsi tanárt pesti sorstársaik kirúgása felháborította, ennek hatására fogtak bele akciójukba. December 6-án a pécsi tankerület néhány vezetője leült tárgyalni a művészeti gimnázium munkamegtagadó tanáraival. A pedagógusok beszéltek arról, hogy ők az oktatás magasabb színvonala és a diákok érdekében demonstrálnak. Erre a tankerületet képviselők válasza az volt, hogy ezt méltányolják, ám szerintük a munka megtagadása jogtalan eszköz, aminek elbocsátás lehet a következménye. A hét tanár rábólintott, hogy ezt tudják, de akkor sem állnak el követeléseiktől és módszerüktől. A tankerület most beváltotta fenyegető ígéretét a gyakornoki státuszban lévő oktató esetében. Tölgyfa Gergely úgy tudja, hogy hat társa az ő kirúgása ellenére sem hagy fel a polgári engedetlenséggel, legyen ennek bármi is a következménye.

A pécsi gimnáziumban a képzőművészet, a színház, a tánc és a zene iránt érdeklődő fiatalokat képeznek, a hét munkamegtagadóból öt pedagógus a drámatagozaton oktat. Hogy az öt tanár tartósnak ígérkező kiesését január 9-étől hogyan oldja meg az iskola, azt szerettük volna megkérdezni az intézmény igazgatójával, de őt lapzártánkig nem értük el.

Ősszel egyébként összesen 13 budapesti tanárt küldtek el rendkívüli felmentéssel, azonnali hatállyal, mert polgári engedetlenségben vettek részt, ebben a sorban következett most a pécsi oktató.

Éppen az egyik, kirúgásokban érintett fővárosi gimnáziumhoz vonulnak két hét múlva a Tudásmenet elnevezésű akció résztvevői. – Szeretnénk meghallgatni a vidéki pedagógusok véleményét – fogalmazott lapunknak Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke a Tudásmenetről, amelynek keretében, mint kiderült, legalább öt településen fórumokat is szerveznek majd. Az újabb figyelemfelkeltő akciót november végén, az egyik budapesti tüntetésen jelentették be; a Tudásmenetet a PSZ, a noÁr és a Tanítanék Mozgalom szervezi, a résztvevők január 2-án Miskolcról indulnak, és hat nap alatt elgyalogolnak Budapestre. Január 7-én, délután öt óra körül érkeznek meg a Kölcsey Ferenc Gimnáziumhoz, ahonnan még szeptember végén rúgtak ki öt tanárt polgári engedetlenség miatt.

A menetet végiggyalogolók összesen 180 kilométert tesznek meg, de sokan jelezték, hogy csak bizonyos szakaszokra, településtől településig csatlakoznak az akcióhoz. Az egyik legfontosabb cél, hogy az oktatás alapvető problémáinak megítélésében közelítsen egymáshoz a vidék és a főváros.

– Nagyon komoly szakadék van Budapest és a vidék között, noha van áttörés, ahogyan ezt a helyi tiltakozó akciók is mutatták, de közel sem ideális a helyzet – fogalmazott Totyik Tamás. Mint mondta, a vidéken oktató, tanító kollégák sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a fővárosiak, nincs annyi munkalehetőség, kiszolgáltatottabbak, miközben a terhelés is sokkal nagyobb. „Beszélgetni szeretnénk velük, meghallgatni őket azokon a településeken, amelyeken áthaladunk, továbbá egy-egy fórumot is szervezünk Tibolddarócon, Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban és Gödöllőn. Szeretnénk tudni, ők milyen problémákat észlelnek, mire hajlandók a közös cél érdekében, mit kellene másképp tennie a tiltakozások szervezésekor a szakszervezeteknek, mozgalmaknak” – mondta Totyik Tamás.

Öten egészen biztosan végig megteszik a 180 kilométert: hárman a PSZ-től jelezték az elszántságot, de a létszám még alakul a januári akcióra.