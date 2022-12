P. L.;

oktatás;pedagógusok;felmondások;

2022-12-21 06:15:00

Teljes a reményvesztettség, még három budapesti tanár jelentette be, hogy felmond

Az ötvös József Gimnázium, a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium egy-egy tanára döntött így.

Egyre fogyatkozik a pedagógusok száma, egy újabb keddi kirúgással 14-re emelkedett az elbocsátott tanárok száma, de a felmondások száma is egyre csak növekszik, ma újabb három pedagógus jelentette be távozását. Egyikük az Eötvös József Gimnáziumban, másikuk a Karinthy Frigyes Gimnáziumban, egy harmadik pedig a a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban fejezi be tanári munkáját saját döntéséből.

Az Eötvös József Gimnázium tanára, a 28 éves Szűcs Dorottya hétfőn mondott fel, biológia-kémia szakos tanárként dolgozott. Hat évig ennek az iskolának volt a diákja és állítása szerint már tizenévesen eldöntötte, hogy az tanárként szeretne visszatérni az Eötvösbe. Mesterdiplomával, teljes állásban, közlése szerint olykor heti 60-70 órát is dolgozva nettó 163 ezer forintos bérrel kezdett, ami a pótlékokkal később 207 ezer forintnyira növekedett. A Pedagógus I minősítéssel fizetése nem, csak az óraszáma emelkedett meg.

Eddig az adott neki reményt, hogy februárban megmozdult a tanártársadalom, azonban a sztrájkjog ellehetetlenítésével és a tanárkirúgásokkal „nem egyről a kettőre léptünk, hanem nullára, majd mínusz egyre” - írta. Az utolsó csepp a pohárban Pintér Sándor konzultációnak hívott beszéde volt, ekkor döntötte el, hogy kiszáll. „Otthagyom az Alma Matert, a kiváló tanáraimat, jelenleg már kollegáimat, a mentoraimat, barátaimat, szívemnek kedves diákokat. És úgy érzem, hogy engem mélységesen cserben hagytak odafent” - fogalmazott.

Kerékgyártóné Vajda Beáta, a Karinthy Frigyes Gimnázium tanára szintén ma jelentette be a felmondását a Facebookon, ő beszámolója szerint 39 órát polgári engedetlenkedett számos kollégájával együtt úgy, hogy semmi előremutató reakciót nem váltottak ki a hatalomból. Felmondásának további indokai között említette, hogy megalázó körülmények között kirúgták hat kedves kollégáját, s hogy munkatársaival együtt megfélemlítették és megalázták, mindez pedig nyomot hagyott a tanárok hangulatán. A változásban már nem hisz, ezért döntött a távozás mellett.

Gábor Judit, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium magyar-történelem szakos tanára 17 év tanítás után szintén hétfőn mondott fel. Ő a Telexnek azt mondta, december 1-je óta próbálkozott polgári engedetlenséggel, de már nem látja értelmét az akciónak. Pintér Sándor múlt heti beszéde számára is megerősítette, hogy szándék sincs a változásra az Orbán-kormány részéről, s most már csak a bizonytalanságot szerette volna feloldani, mert zavarta, hogy nem tart órákat, de közben nem mozdítja elő az oktatás ügyét sem. A megoldást szerinte az jelentené, ha az iskolák bezárnának, a helyettesítésekkel azonban nincs meg a nyomásgyakorlás, így elfogyott az ereje.