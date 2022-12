P. L.;

2022-12-21 16:18:00

Fel sem merült Schadl György leváltása a végrehajtói kar közgyűlésén

A kormány sajnálatát fejezte ki az ügyben.

Bár december 2-án éves közgyűlést tartott a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, azon szóba sem került, hogy leváltsák az éléről a bő egy éve előzetes letartóztatásban lévő, korrupcióval vádolt elnököt, Schadl Györgyöt - értesült a hvg.hu a közgyűlés egyik résztvevőjétől.

A lap úgy tudja, jobbára unalmasnak mondható hivatali ügyekről, az éves beszámoló elfogadásáról, illetve tagdíjemelésről volt szó az éves közgyűlésen, az pedig nem okozott különösebb fennakadást, hogy a testület elnöke éppenséggel 13 hónapja börtönben csücsül, az ügyészség pedig vádat is emelt ellene.

Schadl György hivatalosan jelenleg is pozíciójában van, feladatát azonban Lukács Tamás alelnök végzi el, ő hívta össze a közgyűlést is. A kamarát behálózó korrupciós vádak és az ismert büntetőügy a portál információi szerint annak ellenére sem kerültek szóba, hogy bármilyen tisztségviselő, így az elnök is visszahívható kétharmados többséggel. Lukács Tamás kvázi csak mellékesen beszélt arról, hogy a 4 tagú elnökség képes ellátni az elnöki teendőket, ez a 2023 szeptemberében esedékes teljes tisztújításig pedig várhatóan így is marad.

Ugyanakkor a tanácskozás fagyos hangulatú volt, a körülbelül 200 végrehajtóból 122-en voltak jelen és látszólag ők is gyorsan túl akartak lenni az egészen, senki nem is kérdezett semmit a botránnyal kapcsolatban.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt „Meddig tartják még pozícióban a korrupt fővégrehajtót?” című kérdésére Répássy Róbert, a Völner Pál helyére kinevezett igazságügyi államtitkár úgy válaszolt: „Sajnálattal értesültünk róla, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 2022. december 2-án közgyűlést tartott, de az elnök visszahívása, vagy tisztújítás nem szerepelt a napirendjén”.