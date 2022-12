nepszava.hu;

Rogán Antal;vádirat;kabinetfőnök;Schadl György;

2022-12-05 08:15:00

Nagy botrányok maradtak ki a Schadl-ügy vádiratából

Rogán Antal kabinetfőnökének az ügye sincs benne.

Sem Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak a vizsgabotránya, sem az nem szerepel a Schadl-ügy vádiratában, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatásban lévő elnöke kék villogót használt a buszsávban és megpróbált kirúgatni egy bírót – írja a birtokába került dokumentumra hivatkozva 24.hu.

Mindez annak ellenére, hogy a nyomozati anyagok szerint Schadl segíthetett Nagynak a jogi diplomához szükséges vizsgák teljesítésében.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Nagy vizsgáiról az MBVK elnöke Mészáros Pál Emillel, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszékének a tanársegédjével tárgyalt.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerint Rogán Antal kabinetfőnöke

A végrehajtói kar azóta megbukott elnöke ezután még három vizsgán át egyengette Nagy Ádám útját. A június 16-i jogszociológiairól Schadl György már a PTE dékáni hivatalának a vezetőjével, Kovács Bélával egyeztetett, miután Nagy Ádám csak aznap jött rá, hogy szóbeli vizsgát kell tennie. Elintézett neki akkor egy gyakorlati jegyet is európai és nemzetközi bűnügyi együttműködés tárgyból is, de ezt a nyomozati irat tanúsága szerint nem sikerült elsőre, Nagy Ádámnak először azt írták be, hogy nem teljesítette, másnap aztán mégis kapott érdemjegyet. Június 17-18-án aztán következett a nemzetközi jog vizsga, amelyen Nagy Ádám már csak azért sem jelenhetett meg személyesen, mert pártja, a Fidesz éppen Debrecenben tartott frakcióülést. Helyére a Központi Nyomozó Főügyészség szerint egy PhD-s hallgató ugrott be.

Később Mészáros vizsgáztatási jogát fel is függesztették, a tanársegéd pedig nem tagadta, hogy Schadl kérésére segítette hozzá Nagyot vizsga nélküli jegyszerzéshez – ezt közölte korábban lapunkkal Fábián Adrián, a PTE jogi karának dékánja.

Mészáros nem sokkal ezután azt írta a 24.hu-nak, hogy nem tett elismerő nyilatkozatot a vizsgaszabályzat megszegésével kapcsolatban, az egyetem belső vizsgálata alapján pedig „nem volt megállapítható egyetemi vizsgákkal kapcsolatos visszaélés vagy egyéb szabálytalanság”.

A vádiratból egyébként kimaradt Schadl kék villogója, továbbá az az eset is, hogy megpróbált kirúgatni egy bírót. A portál ezért megkereste a KNYF-t, és egyebek között afelől is érdeklődött, kihallgatták-e Nagy Ádámot, ám nem kaptak érdemi választ. A főügyészség azt írta: az ügy bírósági szakban van, így