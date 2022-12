nepszava.hu;

blokád;Oscar-díj;jelölés;

2022-12-22 12:17:00

Nem került be az Oscar-díjra esélyes nemzetközi filmek közé a Blokád

Lajos Tamás újabb filmje "maradt hoppon".

Nem került be az Oscar-díjra esélyes nemzetközi filmek közé a Blokád – derül ki az Oscar-díjra esélyes filmek nemrég közzétett listájából, amelyet a hvg.hu vett észre.

Még szeptember elején dőlt el, hogy Nemzeti Filmintézet a taxisblokád eseményeit feldolgozni hivatott filmet jelöli az Oscarra.

Mint arra a portál rámutat, a film producere az SZFE modellváltásában is szerepet vállaló Lajos Tamás, akihez a tavaly Oscarra jelölt film, a Post Mortem is köthető, amely szintén nem került be az akkori listára. Mint arról a Népszava is beszámolt, a filmmel kapcsolatban komoly szakmai aggodalmak merültek fel, nem is fogadták jól a kritikusok.

Az amerikai filmakadémia díjára esélyes nemzetközi filmek listája az idén így néz ki: