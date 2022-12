nepszava.hu;

Politika;Magyarország;interjú;Orbán Ráhel;

2022-12-22 14:07:00

Orbán Ráhel: Nem szeretem az igazságtalanságot

Interjút adott a miniszterelnök lánya, amelyből kiderül, hogy Kövér László a keresztapja, a politika érdekli, a pálya viszont nem, az ideológiai ellentétek pedig nem zavarják. Ma is azt gondolja, hogy a férjével, a milliárdos Tiborcz Istvánnal a saját lábukon állnak.

„A turizmus és a vendéglátás 16 éves korom óta érdekel. Attól kezdve nagyon tudatosan készültem erre a pályára. Kutattam, kerestem a legnívósabb iskolákat itthon és külföldön is. A gimnázium és az egyetem alatt is több nyarat különböző nyári kurzusokon töltöttem, nyelveket tanultam, dolgoztam” - mondta el a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel a Mandinernek adott interjújában.

Orbán Ráhel szerint városi legenda, hogy vallálos megfontolásból választották szüleik a nevüket. Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, milyen ember otthon Orbán Viktor.

- hangzott a válasz. A későbbi kérdésre, hogy érdekli-e a politikai pálya, azt válaszolta, a politika igen, a pálya viszont nem.

Mint mondta, szüleinek fontos volt a múlt és a jelen tisztelete, Horn Gyulát például Horn Gyula bácsinak kellett hívniuk, ugyanis náluk a tisztelet az nem politikai identitás kérdése. Mesélt arról is, hogyan ismerkedett meg Tiborcz Istvánnal. „2007 márciusában volt, egy közös barátunk mutatott be egymásnak minket. A feltámadási misén találkoztunk, de egészen véletlenül másnap ismét összefutottunk. Akkor kezdtünk el beszélgetni. Nagy hatással volt rám, biztos voltam benne, hogy vagy nagyon sokáig leszünk együtt, vagy soha többet nem találkozunk. A hagyományokhoz hűen, édesapámtól kérte meg a kezemet” - idézte fel.

Vele manapság keveset tud találkozni, de időnként találnak rá alkalmat, hogy beszélgessenek.

2014-ben nyilvánosan lefotózták, amint vezetés közben telefonál. Ezzel kapcsolatban azt mondta, nincs miért bocsánatot kérnie, mivel magánterületen egy aprkoló autóban ült, így nem jelentett veszélyt senkire sem. Az rosszul esett neki, hogy egy ismeretlen személy feljelentést tett, mivel nem szereti az igazságtalanságot. A befolyásos hölgyekről szóló listák nem izgatják, mert szakmai elismerésre törekszik, s ma is ugyanazt gondolja, hogy férjével saját lábukon állnak. Kitért arra is, hibázott, amikor egy horvátországi parkolóban nem a szemetesbe, hanem a földre dobott egy használt pelenkát. Meg is büntettek érte - tette hozzá.

Kifejtette, „tanulmányaimnak köszönhetően rengeteg külföldi barátra és nemzetközi kapcsolatra tettem szert. Bármikor bárhol a világban felhívhatjuk egymást a csoporttársaimmal, hogy igyunk meg egy kávét, beszélgessünk akár szakmáról, akár magánéletről. Külföldön nem számít, hogy kinek a lánya vagy, az a lényeg, hogy ki mit tett le az asztalra. Nagyon jókat vitatkozunk egyébként politikáról is, az ideológiai ellentétek sem zavarnak.” Állítása szerint jól beszél angolul és franciául, társalgási szinten olaszul, és bár felsőfokú nyelvvizsgája van németből, azt kevesebbet használja, spanyolul pedig konyhanyelven boldogul. Az angol nyelvtudásáról szóló állítást – fűzhetjük hozzá – némiképp árnyalja a hét évvel ezelőtt nyilvánosságra került önéletrajza, amelyben elég sok hibát vétett, a spanyolban viszont abszolúte igaza lehet, hiszen a családjával egy évig a spanyolországi Marbellán élt. „Újra Budapesten élünk, egy év elég volt külföldön” – mondta most aza interjúban erről..

A karácsonyról szólva kijelentette, „apám mindig angol karácsonyi pudingot főz, ez persze nem mindig sikerül.” A világbajnokságon Marokkónak szurkolt, mivel egyik barátnője marokkói, s ő „utasításba adta” , hogy nekik kell szurkolnia.”