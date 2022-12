Zelenszkij Dudához is beugrott washingtoni látogatásáról hazafelé tartva

MTI-Népszava;

Lengyelország;Ukrajna;Egyesült Államok;találkozó;megbeszélés;Andrzej Duda;Rzeszów;Volodimir Zelenszkij;

2022-12-22 20:37:00

A két államfő 2023 konkrét lépéseiről, stratégiai tervekről is tárgyalt.

Andrzej Duda lengyel elnökkel találkozott a délkelet-lengyelországi Rzeszów város repülőterén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, washingtoni látogatásáról hazafelé tartva. A találkozóról a hivatalos ukrán elnöki portál és a lengyel államfő is hírt adott a Twitter-oldalán.

Az ukrán elnök honlapja szerint az államfők megállapították, hogy 2022 „rendkívül nehéz történelmi kihívásokat hozott az Oroszország által február 24-én Ukrajna ellen indított teljes körű háború miatt. Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott Andrzej Dudának Lengyelországnak és polgárainak az ukránok „erős támogatásáért”.

– Ez nemcsak nagyszerű alkalom volt arra, hogy karácsonyi és újévi jókívánságokat küldjek Volodimir Zelenszkijnek, családjának és egész Ukrajnának, hanem lehetőség nyílt arra is, hogy megvitassuk a közelgő 2023-as cselekvési és együttműködési stratégiai terveket – szögezte le a lengyel elnök.

