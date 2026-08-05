Az idő az energiaválság és a hőhullám mellett is szorít, augusztus 20-ig az Országgyűlésnek meg kell választania az új köztársasági elnököt. Úgy tűnik, folytatódik a jelöltkeresés.
Egy csodálatos barátság kezdete.
Olekszij Danilov, a több mint 15 hónapja lerohant ország védelméért, biztonságáért felelős vezető szerint nem hibázhatnak.
A találkozótól megoldás még nem várható, de az eddigi tapasztalatokhoz képest ez is előrelépés.
„A tagországok sok mindenben eltérően politizálnak, de mégis mi azt nézzük, ami összeköt bennünket”.
A világhírű brit színész Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott.
A két államfő 2023 konkrét lépéseiről, stratégiai tervekről is tárgyalt.
Szijjártó Péter szerint ebben a kérdésben Olaf Scholz német kancellár álláspontjával szimpatizálnak.
Lázár zárt ajtók mögött hajlandó leülni a polgármesterrel.
A fideszes parlamenti képviselő munkamegbeszélésre hívta volt választókerületi ellenfelét.
Donald Trump a hétvégén a New Jersey állambeli Bedminsterben, saját golfklubjában tárgyalt a 2012-es republikánus elnökjelölttel, Mitt Romneyval, de a másfél órás megbeszélés után sem derült ki, felkérte-e az ugyancsak milliárdos volt massachusetts-i kormányzót, hogy vállalja el a külügyi tárgya vezetését.
A címbeli kifejezés Henry Kissingertől számazik, amit egy nagy, de nem nyilvános megbeszélésen használt. Vezető politikusok - közöttük Gorbacsov - és a világ vezető gazdasági nagyhatalmainak irányítói ültek össze, hogy zárt körben megvitassák a jövőt. Két német újságíró valahogy mégis benn volt, és ők megírták egy könyvben, hogy ki mit mondott.