Közelkép - Ciciszórakoztatás

A címbeli kifejezés Henry Kissingertől számazik, amit egy nagy, de nem nyilvános megbeszélésen használt. Vezető politikusok - közöttük Gorbacsov - és a világ vezető gazdasági nagyhatalmainak irányítói ültek össze, hogy zárt körben megvitassák a jövőt. Két német újságíró valahogy mégis benn volt, és ők megírták egy könyvben, hogy ki mit mondott.