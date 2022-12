nepszava.hu;

hó;fagy;Egyesült Államok;halálos áldozatok;áramszünet;téli vihar;

2022-12-26 10:45:00

Legkevesebb 37-en meghaltak az Egyesült Államokban tomboló téli viharban

Karácsonyra szinte megbénult a légiközlekedés sok helyen járhatatlanná váltak az utak, és több ezer család ünnepelt a sötétben.

Egyelőre nem enged a szorításából a brutális téli időjárás az Egyesült Államokban, ahol az ítéletidő országszerte eddig legalább 37 halálos áldozatot követelt – írja a CNN. Kiemelték, New York nyugati részének egyes részeit betemette a hó, az utakon a járművek elakadtak, és karácsonyra ezrek maradtak áram nélkül.

Kathy Hochul New York-i kormányzó a CNN-nek azt mondta, hogy „Buffalo hosszú történetének legpusztítóbb viharában” már legalább 17 ember vesztette életét, az utak járhatatlanok, az elektromos alállomások lefagytak, egy teljes bivalycsalád is a hó fogságában rekedt. A riasztott mentőautók is elakadtak, csak vasárnap tizenegy ilyen járművet kellett kiásni a hóból a Nemzeti Gárda tagjainak. Erie megyében több embert holtan találtak az autójukban, mások a hóban lelték haláluk.

Az amerikai országos meteorológiai szolgálat szerint Buffalóban továbbra is havazás és hideg hőmérséklet várható hétfőn, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 23, éjszaka pedig mínusz 18 fok várható.

A CNN összefoglalója szerint országszerte több mint 98 ezer család maradt áram nélkül karácsony este. A közlekedés szinte megbénult: pénteken több mint 5000, szombaton 3400-at, vasárnap pedig 2800-at meghaladó járatszámot töröltek.