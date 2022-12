nepszava.hu;

tél;hó;fagy;Egyesült Államok;vihar;szükségállapot;közlekedési káosz;áramkimaradások;

2022-12-23 22:53:00

Vihar sújtja, fagy, áramszünet és közlekedési káosz bénítja az Egyesült Államokat

Legalább 200 millió embert érint a rendkívüli amerikai időjárás, másfél milliónyian maradtak áram nélkül és a jeges pokol a hétvégén tovább fokozódhat.

Az Egyesült Államok lakosságának csaknem 60 százalékát, több mint 200 millió embert érint az a téli viharral, jéggel, faggyal, havazással és rendkívüli hideggel beköszöntött időjárás, és ez még csak a kezdet – írja pénteki összefoglalójában a Guardian. Az amerikai országos meteorológiai szolgálat szerint ilyen pusztító telet egy generáció legfeljebb csak egyszer él át, mindenkit óvatosságra figyelmeztetnek emiatt, különösen a Egyesült Államokba érkező turistákat.

A hőmérséklet zuhanása dermesztő, Colorado államban negatív rekord, hogy egy napon belül 5,5 fokról mínusz 22,7 fokra süllyedt a hőmérő higanyszála. A hétvégén mínusz 50 és mínusz 70 fok közötti hőmérséklet is előfordulhat az Egyesült Államok egyes részein.

A közlekedés szinte mindenhol megnehezült, a téli vihar több mint tízezer repülőjáratot érintett péntek délutánig. A FlightAware.com szerint eddig összesen 6238 késés történt az országon belüli vagy azon kívüli járatokat is számítva, 4607 járatot pedig töröltek. A New York állambeli Buffalo városában található Buffalo Niagara Nemzetközi Repülőtér a „veszélyes időjárási körülmények” miatt bezárt és az Alaska Airlines is leállította járatait a Seattle-Tacoma repülőtérről a fagyos eső és a jeges időjárás miatt. Péntek délután tömeges autóbaleset történt Ohióban.

Eközben az egész Egyesült Államokban csaknem 1,5 millió ember maradt áram nélkül, A téli vihar által leginkább sújtott régió az Atlanti-óceán középső vidéke, ahol 473 ezernél is többen maradtak sötétségben. Nem sokkal kevesebben élnek át áramszünetet New Englandban, csaknem 368 ezren.

Jelentések szerint Kentuckyban három ember halt meg az utakon, sokan az autójukban rekedtek, akiket mentőcsapatok szállítanak menhelyekre. New Yorkban már péntek reggel hattól szükségállapotot hirdetett ki Kathy Hochul kormányzó, aki az utazások elhalasztására kérte az ott élőket, „mivel az anyatermészet mindent ránk dob a hétvégén”