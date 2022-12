nepszava.hu;

Magyarország;Orbán Viktor;Kelet-Európa;Tamás Gáspár Miklós;fasizmus;világ;

2022-12-26 12:41:00

Tamás Gáspár Miklós: Orbán Viktor infantilis hazudozó, gyenge, hatalom nélküli trükköző

A filozófus szerint a globális katasztrófa közepette Magyarországon kitört a téboly. Parlamentáris demokrácia nem létezik, csak az emberek számítanak.

Nyolcmilliárd ember él a Földön, amely azonban nem tud ennyit eltartani. Itt van a klímakatasztrófa, a járványok, a migránsok iránti gyűlölet, az orosz–ukrán háború, ahol két gyilkos nacionalizmus néz szembe egymással; globális katasztrófa közepén vagyunk – állapította meg a világról Tamás Gáspár Miklós a hvg360-nak adott interjújában, megjegyezve, „s ha mindez nem volna elég, Magyarországon kitört a téboly”.

A filozófus ki is fejtette, mire gondol, például arra, amikor „a kormány azt mondja, hogy nem szavazza meg az Oroszország-ellenes szankciókat, miközben éppen megszavazza, és ezt a lakosság fele is elhiszi, pedig hivatalosan is megerősítik, hogy megszavazzák a szankciókat”. Állítja, a katasztrófa gazdasági, morális, politikai, katonai szempontból itt van, és senki nem viselkedik racionálisan.

Tamás Gáspár Miklós meggyőződése, hogy nem kell, nem érdemes leváltani azt a rendszert, amiben több mint 12 éve élünk, ugyanis meggyőződése, hogy parlamentáris demokrácia nincs.

Egyenesen fantasztikusnak tartja például, hogy a veszprémi emberek arról vitatkoznak, hogyan kell kinézni a templomuknak. Szerinte ezek fontos, figyelemre méltó kezdeményezések, és a reformkort, személyesen Széchenyi Istvánt hozva fel példaként, állítja:

A sokak által csak nevének kezdőbetűiből, TGM-ként ismert filozófus arról is beszélt, hogy „nincsenek már a szó hagyományos értelmében vett nemzetállamok” de nincs közigazgatás és gondolkodás a katasztrófák elkerülésére.

Mint hangsúlyozta Nyugat-Európában 1945 és 1989 között osztálykompromisszum volt a nagytőke és a munkásszervezetek, illetve a kommunista és szociáldemokrata pártok között, amely megakadályozta, hogy a megkülönböztetés, a nagyfokú biopolitikai egyenlőtlenségek – magyarán: a fasizmus – ilyen durván megjelenjenek a társadalomban.

TGM egyrészt borúsan látja a helyzetet mind európai, mind hazai szinten, és „teljes az irracionalitás, a téboly”. – Ez megmutatkozik a művészetben, a legjobb íróink tollából, filmeseink kameráiból is ez az őrjöngés, undor, szexuális durvaság árad. Miközben vészesen csökken az emberek tudása, a műveltsége – fogalmaz, miközben azért biztat is önművelésre, új reformkorra, sőt biztató jeleket is lát, például a tanár-diák-szülő tüntetéseken.

Tamás Gáspár Miklós a pedagógusok ügyében hosszú hónapok óta zajló megmozdulásokból azt is leszűrte, hogy „nem csak ellenzékiek és nem csak széplelkek akciójáról van szó; a maradék 8-9 millió ember is szeretne szebb, emberhez méltóbb életet élni, és tesz is lépéseket ez irányban.