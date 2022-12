Népszava;

2022-12-27 16:10:00

Alakul az illiberális Izrael: új törvény biztosítja, hogy a többszörösen elítélt pártvezető miniszteri poszton folytassa

Az izraeli knesszet kedden megszavazta azokat a törvényeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Benjámin Netanjahu csütörtökön bemutathassa kormányát.

A képviselők megszavazták azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy az ultraortodox Sász párt vezetőjét, Árje Derit miniszterré nevezzék ki annak ellenére, hogy többszörösen elítélt és jelenleg is felfüggesztett büntetését tölti, ami a politikai szerepvállalástól is eltiltotta.

Jóváhagyták azt a törvényt is, amely két személy kinevezését engedélyezi egy minisztérium élére, ez a „büszke homofób” Becálel Szmotrich, a szélsőjobboldali Vallásos Cionizmus párt vezetőjének a feltétele volt, ahhoz, hogy megszerezze a megszállt Ciszjordánia polgári irányításáért felelős miniszteri tisztséget is a védelmi minisztériumban. Itamar Ben Gvir kedvéért a nemzetbiztonsági miniszter hatáskörének bővítését kellett jóváhagyni, ahhoz, hogy a szélsőjobboldali botrányhős is beálljon Netanjahu mögé.