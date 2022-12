„Művészetté emelte a futballt” – Az egész világ főhajtással tiszteleg Pelé emléke előtt

nepszava.hu;

futball;búcsú;Pelé;

2022-12-29 23:14:00

Kylian Mbappétól Barack Obamáig rengetegen méltatják a labdarúgás egyik legnagyobbjának az alakját.

Csütörtökon meghalt minden idők valószínűleg legnagyobb labdarúgója, a Brazíliában O Rei, a Király becenéven ismert Pelé, a futballvilág kiemelkedő alakjai pedig egymás után róják le kegyeletüket az emléke előtt.

Művészetté emelte a futballt – írta honfitársa, Neymar, aki az Instagramon tisztelgett és búcsúzott a legendától, emlékeztetve, hogy Pelé előtt a 10 csak egy szám volt, és amelett, hogy a alkotássá változtatta a futballt, hangot adott a szegényeknek, a feketéknek, és ami a legfontosabb: láthatóvá tette Brazíliát. „Pelé örök” – búcsúzott Neymar.

A francia sztár, Kylian Mbappé, aki a katari futballvilágbajnokságon megdöntötte Pelé 24 éven aluli játékosok sorában őrzött gólrekordját, szintén tisztelgett a világ legjobbja előtt, és ígérte, hogy örökségét soha nem felejtik el.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING ????????… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

Az argentin legenda, Lionel Messi, aki maga is Pele nyomdokaiba lépve megnyerte a világbajnokságot a hónap elején, szintén tiszteletét fejezte ki az Instagramon. – Nyugodj békében, Pelé – búcsúzott.

A portugál sztár, Cristiano Ronaldo egész Brazíliának és kiemelten Pelé családjának is részvétet nyilvánított. Mint írta, „a puszta búcsú soha nem lesz elég ahhoz, hogy kifejezze azt a fájdalmat, amely jelenleg a futball egész világát átöleli. – Milliókat inspirált, és a futball szerelmeseiben ő örökké élni fog – tette hozzá.

A Premier League, az angol élvonal ugyancsak a milliókat inspiráló tehetségről, a sportágat felülmúló emberről emlékezett meg. A FA, az angol labdarúgó-szövetség a Wembley stadion boltívét Brazília színeivel világíttatta ki.

Az egykori angol sztárjátékos, Gary Lineker szerint Pelé „a futball szinonimája” volt. – Olyan játékot játszott, amihez csak néhány kiválasztott jutott közel. Három alkalommal emelte fel a legvágyottabb aranytrófeát abban a gyönyörű sárga ingben. Lehet, hogy elhagyott minket, de mindig halhatatlan futballista lesz – írta.

A Barcelona lengyel támadója, Robert Lewandowski szerint a világ egy sportlegendát és egy hőst vesztett Pelé személyében. A legendás sprinter, Usain Bolt is tiszteletét fejezte ki, és leszögezte: „Pelé nemcsak a futball legendája volt, túlszárnyalta a sportot. Mindenki tisztelte és értékelte. Nyugodj békében!”

De írt Barack Obama amerikai elnök is, mégpedig azt, hogy Pelé a világ egyik legnagyobbjaként megértette, hogy milyen hatalmat képvisel a sport azzal, hogy képes összehozni embereket.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv