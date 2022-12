Meghalt Vivienne Westwood divattervező

P. L.;

gyász;divattervező;Vivienne Westwood;

2022-12-30 07:54:00

A világhírű művész 81 éves volt.

81 éves korában meghalt Vivienne Westwood brit divattervező, a punk egyik ikonikus alakja, aki egyebek között a Sex Pistols fellépőruháinak megalkotásával vált ismertté.

A Guardian által idézett közlemény szerint Vivienne Westwood békésen, családja körében hunyt el. „Az utolsó pillanatig azt csinálta, amit szeretett, tervezett, dolgozott a könyvén, alkotott” - írták. Férje és alkotótársa, Andreas Kronthaler úgy fogalmazott: „A szívemben Vivienne-nel folytatom. Végig dolgoztunk, rengeteg dolgot adott nekem, amivel foglalkoznom kell. Köszönöm drágám.”

Vivienne Westwood 1941-ben született Tintwistle faluban, 1957-ben költözött családjával Londonba, ahol egy félévig járt művészeti iskolába, de inkább autodidakta módon tanulta meg a szakmát, például szétszedett használt ruhákat, hogy megértse a szabásukat, felépítésüket. Egy ideig általános iskolai tanárként is dolgozott.

Az általa tervezett ruhák provokatív és esetenként ellentmondásos dizájnjai a punk stílus meghatározó elemeivé váltak, a klasszikus szabászat mintáit történelmi utalásokkal, s romantikus, vagy keményebb, olykor nyílt politikai üzenetekkel ötvözte.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV