Egy év felfüggesztett börtönt kapott Herczeg Zoltán

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért rá, a bíróság azonban elsőfokon végül felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki. A divattervező és az ügy másik vádlottjának büntetőpere még nem ért véget, mert az ügyészség fellebbezett.