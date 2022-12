MTI-Népszava;

2022-12-29 20:54:00

Giorgia Meloni Oroszországot sürgeti a mielőbbi ukrajnai béke ügyében

Az olasz miniszterelnök felajánlotta Róma közvetítését, és közölte, még a háború első évfordulója előtt Kijevbe akar menni.

Konkrét jelzést sürgetett Oroszországtól a béke érdekében Georgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtöki, évvégi sajtótájékoztatóján, amelyen bejelentette: Róma készen áll közvetíteni egy esetleges békemegállapodás kidolgozásában, azonban megjegyezte, Oroszország részéről egyelőre „nincsenek nagy visszajelzések”.

Amint arról a Népszava is beszámolt az olasz kormányfő kedden beszélt telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit a római jobboldali kormány nevében teljes támogatásáról biztosított. Akkor meghívta Zelenszkijt Rómába, és azt is mondta, hogy a következő időszakban Kijevbe akar utazni. Ezt most pontosítva, közölte, hogy még az ukrajnai háború kitörésének február 24-i első évfordulója előtt menne az ukrán fővárosba.

Olaszország miniszterelnöke továbbá elfogadhatatlannak nevezte Moszkva nézeteit arról, hogy aki katonailag erősebb, elfoglalhatja a szomszéd ország területeit. Saját és kormánya első két hónapjának munkáját az idő rövidsége miatt nem összegezte, de beszámolt annak megkezdéséről.

A jobbközép kormány prioritásaként az államfő közvetlen megválasztását jelölte meg Giorgia Meloni, és az általa vezetett Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt elődjét, az Olasz Szociális Mozgalom (MSI) „szalonképességéről” beszélt, meg arról is, hogy szerinte az a párt „fellépett az antiszemitizmus, valamint a politikai erőszakkal és a terrorizmussal szemben”.

Magyarázkodásra is kényszerült, mert szerinte „tévesen számolnak be a szavairól egyes újságírók” az általa bevezetendő hajóblokádról az illegális migráció megfékezésére. Most azt mondta, a blokádot nem az észak-afrikai országokkal szemben vezetné be, és semmilyen háborút nem akar indítani ellenük, s az egész alatt „európai missziót ért”, amelynek első lépéseként gazdasági beruházásokkal segítené a migránsok kiindulási országait.