2022-12-31 10:20:00

„Andi, hívott a bank, megtelt a számlánk, mind a tizenhét” – Gyilkos Mészáros-paródiával állt elő Bödőcs Tibor

A humorista már máskor is élcelődött rajta, a legújabb darab is ütősre sikeredett.

„Mészáros Lőrinc - Téli gondolataim”

Ezzel a címmel osztotta meg legújabb alkotását Bödőcs Tibor, s mint címéből is sejthető, hogy most is jót fogunk szórakozni, ahogy a humorista kifigurázza a felcsúti dollármilliárdost. Egészen pontosan azt, hogy az alany-állítmány egyeztetés és az érthető magyar beszéd nem mindig jön össze neki.

„A gazdag ember nem jut be a mennyek országába, megkapja a földön” – A címben szereplő mellett ez a másik kedvenc idézetünk.