Leállították az oroszországi cseppfolyós gáz importját a britek, és másokat is erre biztatnak

Oroszország;import;cseppfolyós gáz;Egyesült Királyság;megszüntetés;orosz-ukrán háború;

2023-01-01 17:30:00

Az Egyesült Királyság illetékesei szerint a lépéssel „elzárják Putyint illegális háborújának finanszírozásától”.

Az Egyesült Királyság a mai napon megszüntette az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) összes importját – idézte a Sky News a brit Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatal január 1-jén közzétett nyilatkozatát.

A londoni kormányzati szervezetnek a Twitteren közzétett nyilatkozatában azt állítják, hogy az intézkedéssel „elzárják Putyint illegális háborújának finanszírozásától, egyben támogatják a világ országait abban, hogy ők is csökkentsék orosz energiafüggőségeiket.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK