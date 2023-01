R. Hahn Veronika (London);

tartalék;Harry herceg;életrajzi könyv;

2023-01-07 10:38:00

,,Fiúk, ne tegyétek tönkre utolsó éveimet!"

A január 10-i határidő előtt nyilvánosságra került Sussex hercegének semmilyen fájdalmas részletet el nem hallgató könyve.

Akármilyen hétpecsétes titoknak is szánták, Harry herceg Spare (Tartalék) címet viselő átfogó és robbanásveszélyes memoárja nem pusztán kiszivárogtatások révén, de egy súlyos hiba folytán teljes egészében is a január 10-i határidő előtt került nyilvánosságra. A spanyol kiadás már csütörtökön napvilágot látott. A Sun napilap és a Sky News televízió is nyomban rátette a kezét a még korábban a Guardianhez is eljuttatott könyvre, így hiteles tájékoztatást nyújtva. A szappanoperaszerűvé vált téma a brit bulvársajtót és a minőségi országos lapokat egyaránt elárasztja.

A sussexi hercegi pár a kaliforniai Montecito és a Buckingham-palota közötti több mint 8700 kilométeres távolságból folytatja a felperzselt föld taktikáját. Nem csak első számú célpontjainak, bátyjának, Vilmosnak és sógornőjének, Katalinnak, illetve III. Károlynak okozva fájdalmat és tekintélyvesztést, hanem közvetve az egész monarchia hírnevét súlyosan károsítva. Az ugyancsak világszenzációt keltett hatrészes Netflix-dokumentumfilmhez hasonlóan a Spare is alaposan elveri a port a sajtón, melyet állítólag az udvari kommunikációs részlegek láttak el a Sussexeket befeketítő sztorikkal.

A Random House által megjelentetett könyv szellemírója a Pulitzer-díjas író-újságíró, JR Moehringer, aki korábban a hasonlóan érzékeny Andre Agassi visszaemlékezéseit segített formába önteni. A kiadó állítólag több millió fontot fektetett biztonsági intézkedésekbe, hogy megelőzze a kiszivárogtatásokat, de az erőfeszítés láthatólag kudarcot vallott. Így okafogyottá vált a két, gondosan megszervezett kísérő interjú is.

A 38 éves Harry legsúlyosabb támadásai 40 éves bátyja ellen irányulnak. A korábbiaknál konkrétabb állítás, hogy Vilmos egy 2019-es összeütközés során "nehéznek", "gorombának" és "sértőnek" nevezte Meghant, majd a szóváltást követően "megragadta a grabancát, letépte a nyakláncát és a földhöz teremtette" megdöbbent testvérét. A Kensington-palotához tartozó Nottingham Cottage-i konfrontáció után Harry kiparancsolta otthonából Vilmost. Ugyan eredetileg nem akarta elmondani a történteket Meghannak, a vállán és hátán kialakult sebek elárulták.

A különösen szüleik válása, majd édesanyjuk halála után szoros, szerető kapcsolatban álló hercegek és feleségeik elhidegülése, az utóbbi időben jól látható ellenségessége most vált igazán egyértelművé. Bebizonyosodni látszik a feltételezés, hogy Vilmosnak az édesapjához hasonlóan lobbanékony természete van. Harry herceg állításai mindeddig megválaszolatlanul maradtak, mert sem a Buckingham-, sem a Kensington-palota nem reagált. A trónöröklés rendjében korábbi második, a "Tartalék" árulja el viszont, hogy a windsori temetés után a civódó testvérek közé beszorult Károly "haragtól kipirult arcukat látva kifakadt és megszólalt: Fiúk, nagyon szépen kérlek titeket, ne tegyétek tönkre utolsó éveimet!". Ha a walesi herceg ragaszkodik is hagyományos, méltóságteljesnek vélt hallgatásához, nem férhet kétség mérhetetlen felháborodásához, amikor Harry "szeretett bátyámként és ősellenségemként" emlegeti.

A memoár különösen szomorú leleplezései között Harry felidézi, hogyan közölte vele Károly édesanyja halálának hírét, "megígérve, minden rendben lesz, de őt át sem ölelve, csak ágya lábánál ülve és térdére téve a kezét". Elmeséli azt is, hogy Vilmossal együtt kérve kérték apjukat, ha együtt is akar élni Kamillával, ne vegye el feleségül. Erre végül nyolcévi várakozás után 2005-ben került sor. Nem mintha bárkinek is lett volna illúziója, Harry bevallja, hogy 17 éves korában kábítószerezett. Katonai pályafutásával kapcsolatos információ, hogy "ha nem is büszke rá, nem szégyelli" összesen huszonöt afgán személy meggyilkolását két afganisztáni szolgálata idején. Vilmos és Katalin rovására írja viszont 2005-ös botrányát, amikor bíztatásukra egy jelmezes bulin náci egyenruhában jelent meg.

A királyi család fülsiketítő hallgatásának fényében nem tudni, mi lehet a következménye Harry megsemmisítő állításainak hercegi címére és a III. Károly május 6-i megkoronázására szóló meghívásra.