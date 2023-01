Doros Judit;

Fidesz;feloszlatás;lázadás;Eger;

2023-01-07 08:00:00

Csírájában elfojtotta a Fidesz a belső lázadást, feloszlatta a párt egri alapszervezetét

Pajtók Gábor fideszes választókerületi elnök kezdeményezésére felszámolják a párt egri szervezetét, amelynek alelnöke, Oroján Sándor, az önkormányzat kormánypárti frakcióvezetője többször nyíltan konfrontálódott a „központi akarattal”.

– A NER rendszere nem viseli el a legkisebb ellenszegülést sem, s azért, hogy az egri fideszesek „lázadása” ne legyen precedensértékű, már csírájában igyekeztek elfojtani azt – fogalmazott egy informátorunk a Fidesz egri szervezetének feloszlatásáról.

Pajtók Gábor, az egri körzet fideszes országgyűlési képviselője, volt kormányhivatal-vezető és Oroján Sándor, az önkormányzat fideszes frakcióvezetője között az ellentétek már hónapokkal ezelőtt kiéleződtek. Előbbi tavaly nyáron egy nyilvános Facebook-posztban kelt ki így: „az egri közgyűlés már egy ideje a meddő, egyéni ambíciók által túlfűtött politikai csatározások színtere, ami lassan a város működését veszélyezteti. A júniusi közgyűlésen Oroján Sándor az országgyűlési képviselő és a frakció feje felett elvtelen paktumot kötött az MSZP-s Mirkóczki Zitával. (…) Be kell látnunk, hogy Oroján Sándor az értékek helyett az egyéni érdekek mentén politizál, elárulva a választópolgárokat.” A megszólított erre közösségi oldalán üzent vissza: Pajtók Gábor a döntések előkészítéséről inkább a fideszes frakció tagjaival egyeztessen, a nézeteltéréseiket pedig ne a nyilvánosság előtt vitassák meg.

Az akkori vita háttérében az állt, hogy uniós TOP-pályázatokból Egernek járó 9 milliárd forintot más módon szerették volna elkölteni, a város, az országgyűlési képviselő háttértámogatásával oktatási célú ingatlanra, játszótér-felújításra, míg a Fidesz-frakció, a baloldali szavazatokat is megszerezve bérlakásos Fecskeházra és egy modern művészeti központ létrehozására.

Egy, a város belső ügyeit belülről jól ismerő helyi politikus szerint Oroján Sándor hatalom-technikai szempontból tökéletes játékosnak bizonyult. A legutóbbi önkormányzati választásokon a Fidesz elvesztette addigi többségét, ám a közben széttagozódó baloldali alakulat egyes tagjaival bizonyos ügyekben szövetségre lépve voltaképp átvették a város irányítását, egységesen szavaztak, rendre lesöpörve az asztalról a volt jobbikos polgármester előterjesztéseit. A város cégeiben lecserélték az addigi vezetőket és saját embereiket tették a helyükre.

Vagyis a Fidesz-frakció annak ellenére gyakorolt egyfajta effektív városirányítást Egerben, hogy a választásokon nem szerzett többséget. Informátorunk szerint ezzel addig nem is volt baj a kormánypárt szempontjából, amíg a Fidesz-frakció a helyi választókerületi elnök akaratával egyhangúlag cselekedett, ám az utóbbi időben ez épp ellenkezőleg történt. A legutolsó konfliktus a város forgalmát tehermentesítő út nyomvonalának kijelölése volt, és sokak szerint ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, ami miatt Pajtók Gábor választókerületi elnök az alapszervezet megszüntetését és újjászervezését kezdeményezte – ez utóbbi lépést ő maga a nyilvánosság előtt nem cáfolta, de bővebben nem nyilatkozott, mondván, ez a párt belső ügye.

Informátorunk szerint a párt országos választmánya az alapszervezetet megszüntető határozatában több indokot is említ. Ezek között ott van, hogy az egri szervezet nem működött szabályosan, sok az „alvó tag”, aki nem fizet tagdíjat. A taggyűlések összehívásakor, levezénylésekor sem jártak el mindig jogszerűen, illetve nem működtek együtt a választókerületi elnökkel.

Oroján Sándor - aki azon túl, hogy az önkormányzat Fidesz-frakcióját vezeti, az alapszervezet eddigi alelnöke is volt – lapunknak azt mondta: szervezetük mindenben az alapszabálynak megfelelően járt el, kétszáz aktív tagjuk van, egy ekkora méretű csoportot akarnak most megszüntetni és „újjászervezni” a választókerületi elnök kezdeményezésére. Kérésünkre, hogy ő maga az újjáalakulás után kérni fogja-e a felvételét, úgy válaszolt: 14 évesen lépett be a Fidelitasba, 16 éves korától pedig Fidesz-tag, s továbbra is az szeretne maradni. Szavai szerint a közgyűlésben semmi sem fog változni, ő és frakciótársai továbbra is az eddigi értékek mentén dolgoznak. A párt országos választmánya írásos határozatát eddig sem ő, sem a frakciótagok nem kapták meg, így érdemben nem tud az abban foglalt indoklásról nyilatkozni – mondta.