2023-01-06 21:23:00

Szexuális zaklatással vádolja egy férfi Orbán Viktor amerikai szövetségesét, a CPAC-et szervező konzervatív unió elnökét

Matt Schlapp a budapesti CPAC-en is beszédet mondott.

Kitartó, kéretlen szexuális közeledéssel vádolja Matt Schlappet, a CPAC-et szervező Amerikai Konzervatív Unió (ACU) elnökét egy republikánus politikai aktivista. A férfi a Daily Beastnek nyilatkozott, nevét nem árulta el, de azt igen, hogy Herschel Walker republikánus képviselő szenátusi kampánycsapatának volt a tagja.

A férfi elmondása szerint tavaly október 19-én Matt Schlapp italokat vett neki két bárban, majd beült mellé egy autóba, állítása szerint azért, hogy a szakmai jövőjéről egyeztessenek, ehelyett azonban kéretlenül tapogatni és fogdosni kezdte az ágyékát. A férfi szerint Matt Schlapp pontosan tisztában volt a hatalmi helyzetével és már a bárban is kéretlenül belépett a személyes terébe. Akkor a férfi azt remélte, hogy értette az elutasítást, ennek ellenére csak súlyosbodott a helyzet. Amikor visszavitte a politikust a szállodába, Matt Schlapp hosszasan simogatni kezdte a nemi szerve környékét, amitől a férfi elmondása szerint teljesen lefagyott, A politikus ezt követően felhívta a szobájába, de ő nemet mondott és amilyen gyorsan csak tudta, elhagyta a helyszínt.

Matt Schlapp ekkor sem állt le, felhívta a férfit és megkérdezte tőle, hogy a másnapi kampányrendezvényre is elviszi-e, amire ő zavarában igent mondott, ezt követően azonban teljesen összeomlot,t és szólt a feletteseinek, akiktől azt a tanácsot kapta, jelezze Matt Schlappnek, hogy zavarban érzi magát a történtek miatt és inkább mégse tartana vele. Így is tett, s megadta egy másik sofőr nevét és telefonszámát, erre azonban Schlapp előbb azt kérte, hogy hívja fel, majd miután ezt a névtelenül nyilatkozó férfi nem tette meg, ő 20 percen belül háromszor is felhívta, de ekkor már egyszer sem vette fel.

A férfi hangsúlyozta, hogy Herschel Walker csapatának többi tagjától minden támogatást megkapott, jogi lépéseket azonban nem mert tenni, mert félt, hogy az keresztbe tenne a szakmai előmenetelének. Ugyanakkor bár neve elhallgatását kérte, azt ígérte, hogy előáll vele, ha Matt Schlapp tagadja a vádakat. Walker egyik vezető tisztviselője meg is erősítette a férfi által elmondottakat a Daily Beastnek.

Matt Schlapp ügyvédje, Charlie Spies egyszerűen a lap támadásának minősítette a történetet, a zaklatást a politikus tagadja és jogi válaszlépéseket fontolgatnak.

A politikus idehaza Orbán Viktor szövetségeseként ismert, beszédet mondott a budapesti CPAC-en és a kormánypárti sajtónak is nyilatkozott, a Mandinernek egyebek között arról beszélt, hogy Donald Trump és Orbán Viktor képesek a hatalmat átvenni a globális elitektől. Budapesti személyes társalgásuk alkalmával a miniszterelnök kifejtette neki, hogy "milyen nagy szükség van olyan házaspárokra, amelyek szívesen osztják meg a közvéleménnyel az örömüket, amit négy-öt gyermek nevelése, a nagycsaládos élet jelent".