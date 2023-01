P. L.;

Brazília;elnöki palota;Jair Bolsonaro;

2023-01-06 20:06:00

Nem csak az Amazonas esőerdeit, a brazil elnöki palotát is pusztította Jair Bolsonaro, már menekül a felelősségre vonás elől

A tágabb mellett a szűkebb környezetét sem kímélte a bukott brazil államfő, Orbán Viktor oltásellenes szövetségese.

Nem korlátozódott az Amazonas esőerdeire Jair Bolsonaro pusztító tevékenysége: a korábbi brazil elnök négyéves regnálását követően széttépett kanapékat és szőnyegeket, beázott plafont, betört ablakokat és naptól károsult festményeket hagyott maga után az elnöki palotában, a Palácio da Alvoradában (A hajnal palotája) – írja a The Guardian.

Mindez a GloboNews riportjából derült ki, amikor is Rosângela Lula da Silva, Brazília új first ladyje körbevezette a csatorna stábját az épületben. A beszámoló szerint a kialakult állapotok inkább egy lepusztult diákszállásra emlékeztettek, semmint egy műemlék épületre, amit Oscar Niemeyer, a világ egyik legnevesebb modernista építésze tervezett, és ami Brazília első emberének rezidenciája. A first lady a csatornának elmondta, meglehetősen csalódott és megrendült új otthonának állapotát látva, számos helyreállításra lesz szükség.

Egyébként úgy tudni, Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva beiktatásának előestéjén szedte a sátorfáját és meg sem állt egészen az Egyesült Állammokig, Floridáig, mert állítólag attól tart, hogy vádat emelhetnek ellene, többek között azért, mert oltás- és tudományellenes válaszokat adott a koronavírus-járványra, amelynek következtében mintegy 700 ezer brazil halt meg Covid-fertőzésben. A brazil Istoé magazin arról számolt be, hogy innen is odébb szeretne majd állni és Olaszországba költözne, ahonnan dédapja, Vittorio Bolzonaro a 19. század végén emigrált, így nehezebben lehetne kiadni őt a brazil hatóságoknak felelősségre vonás esetén. A leváltott brazil államfő állítólag az olasz kormányra próbál most nyomást gyakorolni, hogy adják meg neki az olasz állampolgárságot.