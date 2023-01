P. L.;

2023-01-08 13:27:00

Világhírű orosz művészeket tiltott ki Ukrajnából Volodomir Zelenszkij

Köztük van Anna Netrebko operaénekes is, aki korábban többször is elítélte az orosz-ukrán háborút, és hazaárulónak bélyegezték emiatt.

119 személyt szankcionált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, zömmel orosz művészeket, filmsztárokat és médiaszemélyiségeket. E szerint kitiltották őket Ukrajnából és lefoglalták az országban fellelhető vagyonukat – vette észre az Operawire.hírét a Papageno.

A szankcionált személyek között olyan világhírű művészek is vannak, mint például Nyikita Mihalkov Oscar-díjas filmrendező, Dima Bilan énekes, az Eurovíziós Dalfesztivál 2008. évi győztese, valamint Anna Netrebko világhírű operaénekesnő.

Az egyébként Ausztriában élő Anna Netrebkót annak ellenére tiltották ki Ukrajnából, hogy háromszor is nyíltan kiállt a Vlagyimir Putyin parancsára 2022. február 24-én elindított háború ellen. Legutóbb tavaly márciusban például úgy fogalmazott: „Határozottan elítélem az Ukrajnában zajló háborút, a gondolataim az áldozatokkal és a családjaikkal vannak. Az álláspontom egyértelmű. Nem vagyok tagja egyik politikai pártnak sem, vagy szövetségese bármelyik oroszországi vezetőnek. Elismerem és sajnálom, hogy néhány múltbeli tettemet vagy nyilatkozatomat félremagyarázták. Valójában egész életemben csak néhányszor találkoztam Vlagyimir Putyin elnökkel. Ezek főleg olyan alkalmak voltak, amikor valamilyen díjat vehettem át a művészetemért, vagy ott volt az olimpia megnyitója is. Egyébként sosem kaptam anyagi támogatást az orosz kormánytól, Ausztriában élek és ott is adózom. Szeretem a szülőhazámat, Oroszországot, és csak a békét és az egyetértést keresem a művészetemen keresztül. A bejelentett szünet után, május végétől folytatni fogom a fellépéseimet, eleinte Európában.” Az igazsághoz azért hozzátartozik – fűzhetjük hozzá – hogy 2014-ben 12 ezer dollárt adományozott egy a donyecki területen lévő színháznak, és látható egy fotón az oroszpárti szakadárok vezetőjével, amint a lázadók zászlóját tartják kezükben. Öt évvel később, 2019. szeptember 19-én a Kremlben ünnepi hangversenyt tartottak a részvételével a Kremlben, a sztárvendég Plácido Domingo volt..

Emiatt Oroszországban Anna Netrebkót árulónak bélyegezték és a legtöbb oroszországi koncertjét törölték, a háború kezdete óta nem is járt szülőhazájában. Mindennek ellenére az énekesnőt Európában is meghurcolták, 2022 márciusban berlini ügynöksége, a Centre Stage Artist Management megszakította vele a munkakapcsolatot és több neves operaház is elutasította.