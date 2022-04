Netrebko „hazaáruló” lett, mert elítélte Putyin háborúját

Vlagyimir Putyin olyan korábbi, világsztár művésztámogatói, mint Anna Netrebko vagy Gérard Depardieu, elítélték Oroszország ukrajnai agresszióját.

Nem törődik eléggé a haza sorsával – csütörtökön ezzel az indokkal mondta vissza a Novoszibirszki Orosz Opera a világhírű szoprán, Anna Netrebko június 2-ra tervezett koncertjét. Mint az AFP beszámolt róla: a neves operaház egy barátságtalan hangvételű közleményben indokolta döntését, azzal vádolva Netrebkót, szülőföldjénél fontosabbnak bizonyult neki, hogy Európában (Bécsben) él, európai koncerttermekben léphet fel. „Nem kell félnünk azoktól a kulturális személyiségektől, akik hátat fordítanak hazájuknak. Hazánk tehetségekben gazdag, a tegnapi bálványokat mások váltják fel, akik viszont egyértelműen hazafiak” – írta az operaház.

Az 50 éves Netrebko szerdán arról írt, május 25-én Párizsban, május 27-én a milánói La Scalában, majd június 5-én a svájci Luzernben folytatja európai koncertjeit. Netrebko február végén még azt jelentette be, hogy egy időre kivonul a koncertéletből – akkori döntését kényszerből hozta meg. Számos kritika érte amiatt, hogy nem határolódott el egyértelműen a putyini agressziótól, több koncertjét visszamondták, illetve ő maga mondta vissza, New York-i, berlini, hamburgi, zürichi koncertje is így maradt el. Korábban azért is kritizálták, mert népművészként támogatta az orosz elnök 2012-es választási kampányát, fellépett a Vörös téren 2014-ben a Krím elcsatolásának ünnepén. A kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok iránti támogatását Netrebko azzal fejezte ki, hogy 2015-ben Donyeckbe ment, ahol egy lázadó zászló mellett pózolt, tavaly szeptemberben 50. születésnapját ünneplő gálakoncertjét a moszkvai Kreml-palotában rendezték meg.

A világhírű szoprán február végén még úgy fogalmazott, ellenzi az ukrajnai háborút, most már arról írt, hogy kifejezetten elítéli. „Egyetlen politikai pártnak sem vagyok tagja, és egyetlen oroszországi vezetővel sem állok kapcsolatban. Valójában életemben csak néhányszor találkoztam Putyin elnökkel, leginkább művészeti díjátadó ünnepségen, vagy az olimpiai játékok megnyitóján. Határozottan elítélem az Ukrajna elleni háborút, a gondolataim a háború áldozataival és családjaikkal vannak. Sajnálom, hogy múltbeli tetteimet vagy kijelentéseimet félreértelmezhették” – írta az énekes, aki hangsúlyozta: szereti szülőhazáját, Oroszországot, művészetével a békére és az egységre törekszik. Netrebko arra is kitért: soha semmilyen anyagi támogatást nem kapott az orosz kormánytól, Ausztriában él, ott is adózik.

Az adózás sodorta Putyin baráti ölelésébe Gérard Depardieu-t, aki 2013-ban kapta meg az orosz állampolgárságot, miután bejelentette, Belgiumba költözik a francia kormány gazdagokra kiróni tervezett 75 százalékos adója miatt. Depardieu ezután „nagy demokráciának” nevezte Oroszországot, Putyint II. János Pál pápához hasonlította. A francia színész most csütörtökön közleményt jelentetett meg, amiben úgy fogalmazott: az orosz nép nem felelős olyan vezetőinek elfogadhatatlan őrült eltévelyedéseiért, mint amilyen Vlagyimir Putyin. A francia színész a párizsi Champs-Elysées színházban adja elő a Barbara énekesnő sanzonjaiból összeállított estjét április első három napján. „A három koncert teljes bevételét ennek a tragikus testvérháborúnak az ukrajnai áldozatai kapják” – írta Depardieu.