Á. B.;

Rákay Philip;Aranybulla;

2023-01-09 13:12:00

Rákay Philip: Nemcsak nevet, hanem nemet is kellett volna változtatnom, akkor jobban szeretnének

A fideszes megmondóember és filmproducer szerint amerikai trollok pontozták le az Aranybulla-sorozatot.

Meglehetősen szürreális beszélgetést kanyarított vasárnap este a Hír Tv-ben Rákay ̶K̶á̶l̶m̶á̶n̶ Philip és Jeszenszky Zsolt. A műsort a hvg.hu szemlézte.

A diskurzus egyik fő témája az volt, miért egyértelmű, hogy a „libsik” a gyurcsányisták vagy éppen Soros György és az amerikaiak támadják az Aranybulla-sorozatot. Már rögvest a felvezetésben kiderült, hogy a sorozat miatt a „hungarofób tagozat tombolt az elmúlt napokban”. Rátérve a témára, Rákay Philip megjegyezte, amikor húszévesen nevet változtatott Kálmánról Philipre, akkor talán hibát követett el. „Nemcsak nevet, nemet is kellett volna változtatnom, akkor jobban szeretnének” - próbálkozott egy viccel, amit aztán később megtoldottak azzal, hogy ma már bűn, ha egy sorozatban fehér bőrű színészek játszanak.

A fideszes megmondóember ezt követően megjegyezte, „bármi, amihez nyúlok, politikai térbe kerül”. Aztán szóba kerültek az Aranybulla-sorozatot érő kritikák is. „Itt nem csak pár, a saját fingjától elaléló kritikusról van szó, ez összehangolt akció” – jelentette ki a keresztény-konzervatív véleményformálók ikonikus alakja, Jeszenszky Zsolt, majd rögvest megfejtették azt is, hogyan kerülhetett be minden idők legrosszabb magyar produkciói közé az IMDb-n mostanában 1,1-es értékelésnél járó Aranybulla-sorozat.

– kockáztatta meg Rákay Philip, aki a kormánypárti influenszeri tevékenysége mellett nem mellesleg a társproducere az Aranybulla-sorozatnak és a valaha volt legdrágább, mostanában 6,8 milliárd forintos közvetett és közvetlen támogatásnál járó Petőfi-filmnek is. Közlése szerint perelni fogják azt a portált, amely azt állította, hogy az Aranybulla-sorozat „sikkasztási céllal” készült.

Hogy pontosan mi a probléma az alkotással, arról kritikánkban mi is írtunk.