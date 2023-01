Ferenc pápa: az Isten és az emberiség elleni bűncselekmény az oroszok ukrajnai háborúja

nepszava.hu;

2023-01-09 14:17:00

Folytatódtak a civilek elleni pusztító orosz támadások, és bár Moszkva 600 ukrán katona meggyilkolásával is dicsekszik, nem csak Kijev cáfol.

Az olyan háborúk, mint amilyen az ukrajnai, ahol a civil területeket válogatás nélküli pusztításnak vetik alá, Isten és az emberiség elleni bűncselekménynek számítanak – jelentette ki Ferenc pápa a Vatikánba akkreditált diplomatákhoz intézett, a világ helyzetének éves áttekintéséről szóló hétfői beszédében a Sky News beszámolója szerint. Felidézték, a katolikus egyházfő Ukrajna megszállásának 2022 februári kezdete óta bírálja a háborút, és már hetekkel az invázió után felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy „Isten nevében állítsa le ezt a mészárlást”.

Mindeközben Oroszország azt állítja, hogy vasárnap 600 ukrán katonát ölt meg a kelet-ukrajnai Kramatorszkra mért csapásokban, ukrán tisztviselők cáfolták ezt. A Kreml védelmi minisztériuma vasárnap közölte, hogy két ideiglenes bázist találtak el, amelyekben 1300 ukrán katona tartózkodott. Igor Konasenkov minisztériumi szóvivő szerint a csapások megtorlásul szolgáltak Ukrajna makivkai támadásáért, amelyben legalább 89 orosz katona vesztette életét. A január elejei csapásról az ukrán hadsereg azt állította, 400 orosz katona esett áldozatául.

Ehhez képest hétfőn Szerhij Cserevatyi, a keleti ukrán csapatok szóvivője azonban azt mondta, hogy a Kramatorszk elleni csapások csak a polgári infrastruktúrát károsították, kijelentette, hogy „Ukrajna fegyveres erőit ez nem érintette”. A donyecki regionális adminisztráció tájékoztatása szerint hét orosz rakéta találta el Kramatorszkot, további kettő pedig Konstantyinivkát, áldozatok nélkül. Kramatorszk polgármestere, Olekszandr Honcsarenko arról számolt be, hogy két iskolaépület és nyolc lakás sérült meg.

Ugyan az orosz „hadisikereket” Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette, mondván „teljesen bíznak” az orosz hadijelentésekben, a Sky News szerint nem csak Kijev, még az oroszországi „háborúpárti” katonai bloggerek is kétségbe vonják azokat. Kiemelték, műholdfelvételek bizonyítják az „érintetlen célpontokat”, vagyis az orosz rakéták célt tévesztettek az egyik például nyílt területen „ütött egy nagy lyukat”.

