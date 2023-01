Varga Péter;

rejtély;antenna;

2023-01-09 21:09:00

Rejtélyes antennák Salt Lake City-ben: senki sem tudja ki és miért tette oda őket, egyet már leszereltek a Twin Peaks-ről

Van köztük olyan is, amely 2100 méter magas csúcson van.

Napelemes, ismeretlen eredetű és rendeltetésű antennák tartják izgalomban az Utah állambéli mormon főváros lakóit, amelyek a várost övező hegyek oldalain jelentek meg. ,,Egyszerűen nem tudunk eleget ahhoz, hogy megpróbáljuk kitalálni, mik ezek” - mondta Tyler Fonarow, a városi kormányzat turistautakért felelős osztályának vezetője a helyi KSL-5 tévének. Fonarow szerint az első ilyenek egy évvel ezelőtt jelentek meg, azóta újabb fél tucatot fedeztek fel, de lehet még pár, amiről nem tudnak. Van köztük olyan is, amely 2100 méter magas csúcson van. A szerkezetek egy körülbelül másfél méteres LoRa üvegszálas antennából (ezek néhány tízezer forintért nálunk is beszerezhetők), egy 90-szer 120 centiméteres napelemből és egy 22-27 kilogrammos akkumulátorból állnak, gyártói jelzés nincs rajtuk, a talajba vannak csavarozva. Nem igazán könnyű ezeket felszállítani a távolabbi hegyoldalakba, de egy jó fizikai állapotban lévő férfinak, vagy kisebb társaságnak nem lehet nagy probléma. A tévében a hivatalnok és társai egy videót is közzétettek arról, amint az egyik ilyet leszerelik a Twin Peaks-ról. (Nem a filmből ismert washingtoni városkáról van szó.) A művelet és az elszállítás órákig tartott.

Az ötletet helyiek vetették fel a közösségi média oldalakon, miután a kormányzat nyilvánosan feltette a kérdést. De volt, aki vadkövető szerkezetnek vélte, és persze szóba kerültek az idegenek is. Ha azonban valóban kriptovaluta bányászathoz szükségesek, akkor minél előbb fel kell lépni ellenük, mielőtt tucatjával lepik el a környéket. Egyelőre az illetékes osztály nem kíván pénzt és energiát áldozni arra, hogy pontosan kiderítse miről van szó, a céljuk mielőbbi eltüntetésük a közterületekről, ahová engedély nélkül kerültek, de ezzel sem sietnek a hideg, havas időre való tekintettel. “Amíg nem veszélyesek, nem igazán törődünk velük” -, mondta Farrow. Mivel nem károsak a területre, ahol elhelyezték őket, ha szólnak nekik, biztosan engedélyezték volna felállításukat tudományos célra. Mindazonáltal kettőt már leszereltek, és négy-ötről van még tudomásuk a felügyeletük alá tartozó szomszédos területeteken.