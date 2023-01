Juhász Dániel;

Erasmus;

2023-01-10 06:30:00

"Nagy károkat okozhat a tudománynak és a felsőoktatásnak, ha nem állítják vissza a fideszes vezetésű alapítványi egyetemek autonómiáját"

Menthetőek lehetnek a zárolt uniós oktatási, kutatási források, de ehhez a kormánynak sürgősen rendeznie kell az alapítványi egyetemek helyzetét.

– Nagy károkat okozhat a tudománynak és a felsőoktatásnak, ha nem állítják vissza a fideszes vezetésű alapítványi egyetemek autonómiáját. A kormánynak márciusig kell megoldást találnia.

A helyzet lesújtó – nyilatkozta lapunknak Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke. Arra reagált ezzel, hogy a Népszava hétfőn megírta: az Európai Bizottság decemberi döntése értelmében átmenetileg nem kaphatnak további uniós támogatásokat az Erasmus diákcsere programokra, valamint a Horizont kutatási programokra azok a magyarországi, korábban állami egyetemek, amelyek – sok esetben a kormány nyomására – alapítványi fenntartásba kerültek, élükön főként fideszes politikai kinevezettekből álló kuratóriumokkal.

Budai Marcell szerint a kormánynak mindenképp megoldást kell találnia a következő három hónapban, hogy az érintett 21 felsőoktatási intézményt ne zárják ki véglegesen a programokból. Miután a pénzmegvonás a 2022. december 15-e után elbírált pályázatokra vonatkozik, a HÖOK sajtófőnöke szerint a 2023-as évre vonatkozó programok nincsenek veszélyben, a 2024-es évre viszont idén március végéig kell megkötni az új szerződéseket, így a kormánynak eddig van ideje, hogy rendezze a helyzetet.

Budai Marcell szerint példátlan Európában, hogy egy uniós ország egyetemeit kizárják a cserediák- és kutatási programokból.

Érdeklődtünk több érintett egyetemnél is, választ csak a Pécsi Tudományegyetemtől és a Budapesti Gazdasági Egyetemtől kaptunk, mindkét intézményből annyit írtak, nem kaptak hivatalos tájékoztatást a témában, így nem kívánnak reagálni. Kerestük a felsőoktatásért is felelős Kulturális és Innovációs Minisztériumot (KIM), a Miniszterelnökséget és a Miniszterelnöki Kabinetirodát is, hogy megtudjuk, hogyan oldanák meg a helyzetet. A KIM elismerte az uniós büntetést, de bírálta azt: "Magyarország minden vállalását teljesítette, így nem fogadja el az Európai Bizottság azon döntését, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk fenntartott egyetemek direkt uniós pályázatokból való diszkriminatív kizárását tartalmazza. Ennek tisztázására, hasonlóan más uniós forrásokhoz 2023. március 16-ig kerül sor."

– A kormány mérlegelni fogja, ha az Európai Bizottság azt kéri tőlük, hogy a szigorú összeférhetetlenség szabálya miatt távozzanak a politikusok az egyetemek alapítványi kuratóriumából – nyilatkozta az RTL Híradónak Navracsics Tibor uniós forrásokért is felelős miniszter, akit a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program sajtótájékoztatóján értek utol. A miniszter maga is tagja a Pannon Egyetem kuratóriumának, arra a kérdésre, lemondana-e erről a tisztségéről, azt válaszolta: „meglátjuk majd, hogy mi lesz.”

A Magyar Tudományos Akadémia tagja és korábbi elnöke, Pálinkás József szerint a kormánynak mihamarabb megoldást kell találnia, mint közösségi oldalán írta, már a programok magyarországi felfüggesztése is tudományos kapcsolatokat tehet tönkre, amelyek csak hosszas munkával állíthatók helyre. – A magyar felsőoktatás 21 intézménye autonómiájának visszaállítása egy fél nap kormányzati és egy nap parlamenti munka. Tegyék meg, mielőtt még több kárt okoznak a magyar felsőoktatásnak és kutatásnak – fogalmazott.