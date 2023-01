nepszava.hu;

Jobbik;mandátum;frakció;Varga Ferenc;Gyöngyösi Márton;

2023-01-09 20:54:00

A Jobbik elnöke felszólította a frakcióból kilépő Varga Ferencet, hogy adja vissza a mandátumát

Gyöngyösi Márton szerint mivel Varga a Jobbik szavazóitól kapta mandátumát, úgy tisztességes, ha visszaadja azt.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke hétfői Facebook-bejegyzésében felszólította a frakcióból kilépő Varga Ferencet, hogy adja vissza mandátumát.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Varga a múlt pénteken jelentette be, hogy kilép a Jobbik frakciójából, és függetlenként folytatja parlamenti munkáját. Döntését azzal indokolta, hogy a frakción belül állítása szerint nem tudja hatékonyan folytatni a munkáját. Arról nem írt, hogy a pártból is távozna, azonban úgy látja, hogy a Jobbikban nem dolgoznak a Fideszen kívüli alternatíva megteremtésén.

Mint Gyöngyösi fogalmaz, Varga „nem mindennapi kiváltságban részesült” akkor, amikor úgy ülhetett be az Országgyűlésbe, hogy „szinte nem is ismerték még”. A Jobbik elnöke ezután értetlenségének ad hangot a roma származású képviselő döntésével kapcsolatban.

A Jobbik elnök szerint az, hogy Varga távozásával egy fővel csökken a Jobbik frakciójának létszáma, pártelnökként zavarja ugyan, de „a NER tizenharmadik évében édes mindegy, hogy egy ellenzéki pártnak öt, nyolc, kilenc, vagy éppen huszonhat képviselője van. Nekünk a Jobbik sohasem maga a cél, hanem egy eszköz volt, hogy a magyar emberek életét jobbá tegyük. (…)”.

„Megértjük, ha a politika nem a Te világod, és megértjük azt is, ha nem kívánsz tovább velünk dolgozni. Ám az adott szavadat kérlek, hogy tartsd be. Add vissza a mandátumodat annak a közösségnek, amelytől kaptad, és váljunk el békében. Ez az egyetlen egyenes és tisztességes út” – zárja a bejegyzését.