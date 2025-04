Pofátlanok az adóval

Lehet, hogy döntött a kormány, ám semmiféle kormányrendeletet nem adott ki, sem törvénymódosító javaslatot nem nyújtott be, így egyelőre korántsem rendezte az Alkotmánybíróság (Ab) és a strasbourgi emberi jogi bíróság által is elmeszelt 98 százalékos különadó ügyét. A jogszabály hiányára hivatkozva a NAV továbbra is akadályozhatja az érintettek pénzének visszaigénylését.