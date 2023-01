Doros Judit;

támogatás;hiány;turizmus;Miskolc-Tapolcai barlangfürdő;

2023-01-11 13:50:00

Nagy a kétségbeesés Miskolcon, csigalassúsággal érkeznek a tapolcai barlangfürdő működésére felajánlott támogatások

A létesítmény karbantartásra hivatkozva januárban újra bezárt.

Miskolc turisztikai bevételi nagyban függnek a különleges természeti környezetben található miskolctapolcai barlangfürdőtől, ahová nemcsak Magyarországról, hanem Szlovákiából és Lengyelországból is jócskán érkeznek vendégek. A helyi hotelek és egyéni szálláshelyek működtetői is zömmel erre a látványosságra alapozzák vendégkörüket, ezért is volt nagy a kétségbeesés, amikor tavaly ősszel az elszabadult rezsiárakra hivatkozva az önkormányzati tulajdonú Miskolci Fürdők Kft. a fürdő bezárásáról döntött. A hírre rengetegen mondták vissza foglalásaikat, önmagában ugyanis sem Lillafüred sem a diósgyőri vár nem elég vonzó célpont a pihenni vágyók számára.

Mint azt korábban megírtuk, a vendéglátásból élő vállalkozók ezért megkeresték a város vezetését és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, s felajánlották: hajlandóak anyagilag támogatni a fürdő működtetését, ha azt újra kinyitják. Az utolsó negyedévre tervezett 160 millió forintos működési költségből nagyjából 60 millió külső forrást kellett találni a működtetéshez – a létesítmény fenntartása az állagmegóvás miatt bezárt állapotban is elvitt volna 100 millió forintot erre az időszakra, így ez az összeg eleve a fenntartót terhelte –, ezért a város, a kamara és a vállalkozók egyenlő arányban, 20-20-20 millió forint előteremtését vállalva osztoztak volna ezen a költségen.

Ahhoz hogy október végén újranyithasson a fürdő, a miskolci önkormányzat a városvédelmi alapból előlegezett meg pénzt. Az év végére tervezett jegyárbevételek jól alakultak, ami nemcsak a megmaradt vendégforgalomnak, de annak is köszönhető, hogy a látogatóknak továbbra is főszezoni árakat kellett fizetniük.

– A tapolcai Barlangfürdő Európa-hírű látványosság, ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc és a térség Európa turisztikai térképén legyen. Ez az itteni gazdaság egészének fontos, a kamara ezért vállalt egyeztető, koordináló szerepet a további működtetéshez – mondta lapunknak Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Szavai szerint a kamara pénzügyi támogatást is biztosított a fürdő működtetéséhez, ő pedig személyesen tárgyalt kormányzati szereplőkkel, bemutatva a vállalkozói összefogást, s erről tájékoztatta a város vezetését is. A turisztikai vállalatok összefogásával mintegy 20-22 millió forint támogatási felajánlást szerveztek, amelyek megállapodásuk szerint egyediek, tehát mindenkivel külön-külön kell a támogatási szerződést megkötni. – A várostól eddig semmilyen tájékoztatást nem kaptam, és meglepődve értesültem arról, hogy az ígért összeg helyett eddig csak 6 millió forint érkezett – mondta. Hozzátette: a kamara a folyamatos egyeztetésben és tárgyalásban érdekelt, mert a miskolctapolcai barlangfürdő esetleges bezárása nem megtakarítást, hanem kárt okozna a térség gazdaságának.

A létesítmény egyébként január 9-től újra bezárt. Szopkó Tibor lapunkkal közölte: az előre tervezett kéthetes szünetre a szokásos éves karbantartás miatt van szükség. Az önkormányzat jelezte a városi tulajdonban lévő üzemeltetőnek, hogy továbbra is elkötelezett a működtetés mellett, így reményeik szerint a hónap végén újra fogadni tudja a vendégeket a közkedvelt barlangfürdő, s addigra mind a vállalkozóktól, mind az államtól befolyik majd a korábban remélt vagy megígért támogatás.